Nine Perfect Strangers ha regresado a Prime Video con su esperada segunda temporada. La serie, basada en la novela del mismo nombre escrita por Liane Moriarty, nos transporta en esta ocasión hasta los impresionantes Alpes austríacos . Allí, nueve nuevos desconocidos se embarcan en una experiencia de transformación radical guiada por la enigmática Masha Dmitrichenko, interpretada una vez más por la actriz Nicole Kidman.

Compartir escenas con Nicole Kidman fue otro de los alicientes del proyecto. “Es estupendo trabajar con Nicole. No tiene miedo a nada. Nos lo pasamos muy bien y suceden muchas cosas entre nuestros personajes, hay muchas tensiones. Es una actriz maravillosa y es un placer poder trabajar con actores realmente buenos”, afirmó Olin, quien promete que la nueva temporada no dejará indiferente a nadie.

Inseguridades y traumas

La actriz filipina Dolly de León interpreta a Agnes, una exmonja en plena búsqueda de sí misma. Su conexión con el personaje fue inmediata. “Me identifico mucho con Agnes. Creo que esa fue también una de las razones por las que me sentí tan atraída a esta serie. He tenido mis momentos de crisis de fe, de inseguridades, momentos en los que he tenido que superar ciertos traumas o aprender a superar problemas”, cuenta.