Lincoln Palomeque estalló por crimen de Jaime Esteban Moreno; se fue contra culpables: “Un par de manes que se las dieron de bravos”

La noche de Halloween de este año 2025 estuvo marcada por el horror y el terror real debido al asesinato del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno.

El joven estudiante de 20 años falleció luego de ser víctima de una grave golpiza que le dieron al salir de una fiesta de Halloween, la cual le provocó un trauma craneoencefálico que terminó en un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.

El ataque provocado fue causado por varias personas, según muestran algunos videos de las cámaras del lugar en donde ocurrió el hecho. Algunas de estas personas ya se encuentran capturadas, de acuerdo con lo que han informado las autoridades.

Este caso provocó la reacción de muchas personas en el país, pues fue un hecho lamentable que devolvió el tiempo e hizo que algunos recordaran el caso de Luis Andrés Colmenares, otro joven que fue asesinado en la noche de Halloween hace 15 años.

Lincoln Palomeque se pronunció por asesinato de Jaime Esteban Moreno

Esta noticia se tomó varios portales, plataformas, entre otros, y fue el actor Lincoln Palomeque quien a través de su cuenta oficial de X se refirió a lo sucedido lamentando la violencia que se vive actualmente en el país.

“Podría ser cualquier persona, qué mierda la violencia, una familia sufre por un par de manes que se las dieron de muy bravos! Qué horror!!”, escribió el famoso actor de novelas, reposteando un video en el que se muestra claramente la golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban.

Con este mensaje, Lincoln dejó ver su descontento y la rabia que le produjo este momento, ya que tan solo era joven que hoy, con su fallecimiento, deja a una familia totalmente desconsolada y con un gran sentimiento de impotencia por lo sucedido.

Algunas personas respondieron a su respuesta asegurando que nadie se encuentra seguro en la ciudad, ya que la violencia y la intolerancia por cualquier tipo de situación puede apagar la vida de cualquier persona.

“Muy triste la verdad... sentimos mucho situaciones tan violentas en Colombia. Ya nadie puede salir”; “lo peor aún, hay gente que se burla de la desgracia de los Colmenares”, son algunos comentarios.

Este asesinato también provocó la respuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán:

Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá.



Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá.