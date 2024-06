Lisa cautiva con el lanzamiento de ‘Rockstar’, canción y video con los que prendió fuego en Internet

Con este grupo llegó a lanzar un álbum de estudio titulado The Album (2020), un álbum de estudio japonés llamado Blackpink In Your Area (2018), tres EP (Blackpink, Square Up y Kill This Love), y dos álbumes individuales, Square One (2016) y Square Two (2016), siendo cada uno de estos un éxito rotundo en las plataformas de streaming musical.