Los gemelos de Elon Musk y otras cinco noticias del mundo del entretenimiento de esta semana

Aunque está casado con Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes, ha dicho que su situación marital es la de ‘semiseparado’. Sus dos bebés son hijos de Shivon Zilis, quien es directora de operaciones y de proyectos especiales de Neuralink, una de sus muchas empresas.

Según los datos publicados en la plataforma LinkedIn, Zilis forma parte de la compañía desde 2017. Hasta ahora se conoció la noticia.

¿Se pasó?

Piqué junto a Shakira y sus hijos. - Foto: getty images

El divorcio de Shakira y Piqué sigue causando controversia, en especial por cuenta de él. El pódcast Mamarazzis, del medio español El Periódico, reveló un hecho que ha causado indignación: el jugador del Barcelona habría llevado a los dos niños, Sasha y Milan, a conocer a su nueva pareja. El encuentro se habría dado en la ciudad en el Balloon World Cup.

“Esta chica también estaba en ese recinto... y también es cierto que me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja (Shakira y Piqué), no sé en calidad de qué, me imagino que como una compañera de trabajo más. Yo dudo mucho que la haya presentado como su pareja”, expresó la periodista española Lorena Vázquez, quien ha seguido la infidelidad de la pareja desde el inicio del escándalo.

La lucha por Mickey

Disney podría perder los derechos de propiedad sobre Mickey Mouse. - Foto: getty images

Un gran enredo legal tiene al lugar más feliz del mundo a punto de perder los derechos de su personaje más emblemático: Mickey Mouse. La razón es que, en Estados Unidos, la ley de derechos de autor establece que estos solo pueden conservarse 95 años después de la creación del mismo. Y para Mickey esa fecha se cumple en 2024.

Se anticipa que la compañía hará todo lo posible por conservar la exclusividad del más entrañable ratón en el mundo. Sin embargo, si esto no fuera posible, no significa que no lo pueda volver a usar en sus parques y productos, solo que cualquier persona en el mundo podría tener acceso a esos mismos derechos, pues pasaría a ser del dominio de la humanidad.

“Olvidé tomar agua”

El músico Carlos Santana sufrió un incidente de salud durante un concierto. - Foto: getty images

Carlos Santana preocupó al mundo de la música tras desplomarse en medio de un concierto en Michigan. El artista llevaba 40 minutos en tarima en el Pine Knob Music Theatre de Clarkston, cuando de repente, en medio del furor de la música, se desvaneció. Aunque se creyó en un inicio que el evento había sido muy grave, el guitarrista se recuperó rápido.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en su cuenta de Facebook. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, fue la explicación que agregó frente al suceso.

El adiós

Christian Nodal anunció su retiro temporal de la música. - Foto: getty images

Christian Nodal anunció, en su cuenta de Instagram, su renuncia temporal de la música, el pasado miércoles. El artista mexicano es conocido por incursionar en el género de banda y mariachi. Los hispanohablantes lo recuerdan por canciones como Adiós, amor, tema que lo lanzó al estrellato en 2017.

Actualmente, este video en YouTube cuenta con más de 1.000 millones de reproducciones. Otra de sus canciones de despecho más reconocida es Aquí abajo, que habla sobre una persona que ha sufrido por una decepción amorosa. Los motivos por los que el artista quiere tomarse un descanso no son públicos, pero los últimos escándalos con las cantantes Belinda y Cazzu lo mantienen en el ojo público.

Nuevo récord

Beyoncé marcó un nuevo récord en la industria músical. - Foto: getty images

Beyoncé es la primera mujer en lograr estar 20 veces en ‘el top 10’ de los Billboard como solista. Únicamente Michael Jackson y Paul McCartney habían sido galardonados con ese premio. El mérito se lo llevó gracias a su último sencillo, Break My Soul.

La canción hace parte del álbum Renacimiento, que saldrá al público el próximo 29 de julio. Break My Soul habla sobre la fortaleza: “No me romperás el alma”, es el coro del que se han enamorado los oyentes. Entre los éxitos de la artista se encuentran también Baby Boy y Check On It.