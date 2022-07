Christian Nodal anunció su retiro temporal de la música, ¿cuál es la causa?

El popular cantante mexicano Christian Nodal ha sido exitoso en varios países de Latinoamérica debido a su gran talento y ritmo característico que gusta en muchos lugares, como sucede en Colombia. Pues justamente, después de visitar el país el último fin de semana, el mexicano entregó una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores.

El joven artista, por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, confirmó su retiro de los escenarios por los próximos meses. La razón de esto se debe a que Nodal quiere tomarse unas vacaciones de la música y los conciertos por lo menos por dos meses.

“Bueno mi gente, se acabaron la temporada de los show, voy a tomar dos meses como vacaciones dentro de julio y agosto. Quedan muy pocas fechas”, expresó el mexicano en sus redes sociales.

“Quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con toda el alma (...) Gracias, me los llevo en el pecho”, afirmó Nodal que hace muy pocas semanas había desatado una polémica en redes sociales al pelear con el cantante colombiano J. Balvin.

El cantante aprovechó el momento para agradecer a todos sus seguidores en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Honduras y por supuesto México por estar presentes en sus conciertos y apoyarlo con sus proyectos musicales.

Algunos medios de comunicación de farándula en México comenzaron a especular sobre la verdadera razón por la que el artista quiere tomarse un descanso y estar de vacaciones, por lo que han dicho que Nodal quiere pasar tiempo con su nueva novia, la cantante argentina Cazzu. Sin embargo, el mexicano no mencionó en ningún momento el tema. Solo aclaró, que una vez regrese a los escenarios, retomará su gira de conciertos en Estados Unidos y su país.

Nodal a Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”

El cantante de música popular, Christian Nodal, quien hace unas semanas estaba criticando al reguetonero J Balvin, continúa con haciendo críticas públicas hacia otros artistas del género urbano. Ahora el mexicano se ensañó contra el puertorriqueño, Bad Bunny, afirmnado que este cantaba “pendejadas”.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista para la revista musical Rolling Stone, quien fue cuestionado sobre diferentes temas, entre los que el mexicano aprovechó para mencionar su descontento contra la canción Safaera, recalcando que a él no se le habría ocurrido “jamás” escribir de esa forma.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”, comenzó sentenciando Nodal, cuando le preguntaron sobre su opinión sobre géneros de música diferentes a los que él se dedica.

Y continuó: “A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’; pero hay que tener talento para hacerlo”, aclarando que su crítica anterior iba dirigida al cantante puertorriqueño.

“Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta” concluyó su respuesta, criticando los temas que trata el reguetonero en sus canciones, y afirmando que no estaba de acuerdo con este tipo de música.