Preocupación en el mundo de la música: el famoso guitarrista Carlos Santana se desplomó en pleno concierto en Michigan

Este martes 5 de julio ocurrió una inesperada noticia que tiene preocupados a los seguidores del guitarrista mexicano Carlos Santana, ya que, en medio de un concierto en el que se presentaba para sus seguidores en Michigan, Estados Unidos, colapsó sobre el escenario y se desplomó en pleno ‘show’, provocando la preocupación de los seguidores y los músicos que lo acompañaban.

Según lo conocido hasta el momento, el músico cayó al piso cuando tocaba en el Pine Knob Music Theatre ubicado cerca de la ciudad de Detroit. El guitarrista cumplía con una gira a la que llamó “Miracoluos Supernatural 2022 Tour: Santana + Eart, Wind & Fire”. El artista desvaneció en el escenario cuando eran aproximadamente las 10:00 de la noche, hora local.

El guitarrista de origen mexicano CARLOS SANTANA se desplomó en pleno concierto en Michigan pic.twitter.com/PCZQmT6Ses — Alekx Rodríguez (@alekx_04) July 6, 2022

Por redes sociales comenzaron a circular las fotos y los videos del momento de angustia en el que cae Santana y su staff de trabajo corre al escenario a ayudarlo. Por el momento se desconoce el estado de salud del mexicano; sin embargo, la situación tiene muy preocupadas a las personas que lo acompañaron durante su show en Michigan.

Santana nació el 20 de julio de 1947 en Jalisco, México, por lo que está próximo a cumplir 75 años. Es el pionero principal en crear un sonido que se basa en la fusión de ritmos latinoamericanos con el rock.

En 1966 creó el grupo Santana y desde ese momento su música ha sido reconocida tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países latinos, haciendo que gane diferente tipo de reconocimientos, entre los que se destaca estar en el salón de la fama del Rock and Roll y estar clasificado entre los 100 mejores guitarristas de toda la historia, según la prestigiosa revista Rolling Stones.

“Al parecer la situación es bastante delicada. Carlos Santana había sido sometido en diciembre pasado a un procedimiento cardíaco que lo obligó a cancelar parte de su residencia en Las Vegas. Se recuperó y estaba girando este verano junto a Earth Wind and Fire”, informó desde su cuenta de Twitter el médico y podcaster Alberto Marchena.

El legendario guitarrista se había sometido a un procedimiento de “corazón no programado”, según informó Michael Vrionis, presidente de Universal Tone Management, pero no dio más detalles. El artista le había pedido en ese momento a su esposa que lo llevara al hospital porque sentía un constante dolor en el pecho, por lo que había manifestado a su pareja: “Voy a tomarme un tiempo de descanso para asegurarme de que me recupere y descanse”.

Por ahora lo único que se conoce es que tanto las autoridades y el personal médico presente en el concierto lo ayudaron inmediatamente se desplomó. El telón se bajó y Santana salió en camilla del escenario, según lo que se ha podido ver en los videos que comparten sus fanáticos en redes sociales.

Lo último que se pudo ver es que el guitarrista salió del escenario consciente y despidiéndose del público, mientras el personal que lo atendió intentaba taparlo con una tela de color oscuro. En los videos publicados se puede ver cómo todo el público lo despidió entre aplausos y ovaciones, esperando que Carlos Santana pueda recuperarse y esto no sea más que un susto.