Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de abril, según Walter Mercado

Para el martes 14 de abril, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La mente se activa con fuerza y las decisiones llegan sin titubeos. Es un día para liderar, pero sin perder la escucha.

Números de suerte: 4, 20, 53.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La prisa podría convertirse en enemiga si no se controla. La clave estará en actuar con intuición, pero sin precipitarse.

Números de suerte: 11, 32, 57.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La claridad mental abre puertas y permite avanzar en proyectos que antes parecían lejanos. Es momento de enfocarse.

Números de suerte: 8, 26, 48.

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Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las emociones encuentran salida a través de la palabra. Expresar lo que se siente será liberador.

Números de suerte: 14, 37, 59.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El poder de la comunicación se convierte en su mejor aliado. Convencer y liderar será más fácil si se actúa con empatía.

Números de suerte: 5, 29, 63.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La rapidez mental rompe con la rutina y permite avanzar en decisiones que estaban estancadas.

Números de suerte: 10, 24, 51.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Las relaciones toman protagonismo y se abren espacios para conversaciones necesarias.

Números de suerte: 6, 18, 42.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

La determinación marca el rumbo del día. Es un buen momento para actuar con firmeza, pero sin herir a otros.

Números de suerte: 1, 33, 58.

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Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

El entusiasmo impulsa nuevas ideas y proyectos. La creatividad será clave para atraer oportunidades.

Números de suerte: 9, 21, 47.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Las decisiones rápidas, poco habituales en este signo, podrían traer resultados positivos si se confía en el criterio propio.

Números de suerte: 12, 28, 55.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La mente se llena de ideas innovadoras que podrían marcar un antes y un después en lo profesional.

Números de suerte: 3, 15, 60.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La claridad para expresar deseos y límites será protagonista. Es un día para tomar el control.

Números de suerte: 7, 19, 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.