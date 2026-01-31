Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

El astrólogo dejó información importante para sus millones de seguidores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

31 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.

Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.

Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el sábado, 31 de enero.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El reconocimiento por el trabajo bien hecho no tardará en llegar, así como posibles recompensas materiales. Mantener el equilibrio será necesario.

Gente

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Gente

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Gente

Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

Gente

Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

Gente

Hijo de Will Smith recibe fuertes críticas en su contra luego de debutar en el mundo la moda

Gente

Dolorosa eliminación en el Desafío Siglo XXI: Rata rompió en llanto e hizo importante promesa

Gente

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

Gente

Walter Mercado: estos son los números de la suerte con los que podría ganar la lotería el 30 de enero

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de enero; hay advertencias para cada signo

Números de la suerte: 7, 26 y 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición se fortalece y le permite prepararse para enfrentar ciertas situaciones con claridad. Debe realizar ajustes en su vida para sentir tranquilidad.

Números de la suerte: 24, 5 y 12.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podrían surgir tensiones con figuras de autoridad, por lo que la paciencia será clave. Se recomienda tener precaución a la hora de conducir.

Números de la suerte: 6, 13 y 50.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un buen momento para planear vacaciones. Los problemas o contratiempos no lograrán opacar los beneficios que llegarán gracias a sus buenas decisiones.

Números de la suerte: 35, 46 y 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tomar decisiones conscientes sobre hábitos y rutinas traerá resultados positivos. Busque negocios que le abran puertas importantes.

Números de la suerte: 39, 8 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aunque tomar decisiones importantes no será sencillo, escuchar consejos y priorizar la satisfacción personal marcará la diferencia.

Números de la suerte: 27, 16 y 9.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Entra en un periodo de descanso y claridad. Recupera el control de su vida y se enfoca en el resultado de sus esfuerzos.

Números de la suerte: 4, 8 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Experimenta mejoras en la salud y un impulso para renovar su imagen. Cambios en la alimentación y la actividad física favorecerán el equilibrio físico y emocional.

Números de la suerte: 18, 11 y 32.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deberá manejar la calma para evitar conflictos innecesarios. Saber cuándo ceder y cuándo defender sus derechos será esencial.

Números de la suerte: 20, 16 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El magnetismo personal se intensifica y favorece tanto las relaciones sociales como las sentimentales. Todo lo que le conviene comienza a materializarse.

Números de la suerte: 40, 15 y 7.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encuentra estabilidad emocional en el hogar y la familia. Decorar o mejorar espacios será beneficioso, aunque se aconseja moderar los gastos.

Números de la suerte: 34, 15 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Recibe una energía expansiva que multiplica oportunidades. Grandes proyectos se activan, pero será importante actuar con prudencia.

Números de la suerte: 27, 47 y 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Martha Isabel Bolaños inició un nuevo romance.

Martha Isabel Bolaños se declaró demisexual y reveló cuánto tiempo ha durado en celibato

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores.

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

Documental de Paris Hilton aterriza en Colombia, SEMANA habló con la modelo y empresaria, “quiero darle voz a quienes no la tienen”

Fabio Espinosa ha participado en producciones como Bronx, Entre el cielo y el infierno, La bala mágica y What’s your dream.

Actor bumangués actúa junto a Tom Hiddleston en ‘El Infiltrado’ de Prime, “había luchado mucho por este momento”

Hijo de Will Smith recibe fuertes críticas en su contra luego de debutar en el mundo la moda

Estos fueron los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI.

Dolorosa eliminación en el Desafío Siglo XXI: Rata rompió en llanto e hizo importante promesa

'La casa de los famosos Colombia 3'.

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.

Los 5 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Campín este sábado 31 de enero: programación, artistas y recomendaciones

Noticias Destacadas