Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.

Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.

Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el sábado, 31 de enero.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El reconocimiento por el trabajo bien hecho no tardará en llegar, así como posibles recompensas materiales. Mantener el equilibrio será necesario.

Números de la suerte: 7, 26 y 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La intuición se fortalece y le permite prepararse para enfrentar ciertas situaciones con claridad. Debe realizar ajustes en su vida para sentir tranquilidad.

Números de la suerte: 24, 5 y 12.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podrían surgir tensiones con figuras de autoridad, por lo que la paciencia será clave. Se recomienda tener precaución a la hora de conducir.

Números de la suerte: 6, 13 y 50.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un buen momento para planear vacaciones. Los problemas o contratiempos no lograrán opacar los beneficios que llegarán gracias a sus buenas decisiones.

Números de la suerte: 35, 46 y 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tomar decisiones conscientes sobre hábitos y rutinas traerá resultados positivos. Busque negocios que le abran puertas importantes.

Números de la suerte: 39, 8 y 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aunque tomar decisiones importantes no será sencillo, escuchar consejos y priorizar la satisfacción personal marcará la diferencia.

Números de la suerte: 27, 16 y 9.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Entra en un periodo de descanso y claridad. Recupera el control de su vida y se enfoca en el resultado de sus esfuerzos.

Números de la suerte: 4, 8 y 10.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Experimenta mejoras en la salud y un impulso para renovar su imagen. Cambios en la alimentación y la actividad física favorecerán el equilibrio físico y emocional.

Números de la suerte: 18, 11 y 32.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deberá manejar la calma para evitar conflictos innecesarios. Saber cuándo ceder y cuándo defender sus derechos será esencial.

Números de la suerte: 20, 16 y 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El magnetismo personal se intensifica y favorece tanto las relaciones sociales como las sentimentales. Todo lo que le conviene comienza a materializarse.

Números de la suerte: 40, 15 y 7.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encuentra estabilidad emocional en el hogar y la familia. Decorar o mejorar espacios será beneficioso, aunque se aconseja moderar los gastos.

Números de la suerte: 34, 15 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Recibe una energía expansiva que multiplica oportunidades. Grandes proyectos se activan, pero será importante actuar con prudencia.

Números de la suerte: 27, 47 y 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.