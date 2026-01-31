Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.
Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.
Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el sábado, 31 de enero.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El reconocimiento por el trabajo bien hecho no tardará en llegar, así como posibles recompensas materiales. Mantener el equilibrio será necesario.
Números de la suerte: 7, 26 y 4.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La intuición se fortalece y le permite prepararse para enfrentar ciertas situaciones con claridad. Debe realizar ajustes en su vida para sentir tranquilidad.
Números de la suerte: 24, 5 y 12.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Podrían surgir tensiones con figuras de autoridad, por lo que la paciencia será clave. Se recomienda tener precaución a la hora de conducir.
Números de la suerte: 6, 13 y 50.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Es un buen momento para planear vacaciones. Los problemas o contratiempos no lograrán opacar los beneficios que llegarán gracias a sus buenas decisiones.
Números de la suerte: 35, 46 y 1.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tomar decisiones conscientes sobre hábitos y rutinas traerá resultados positivos. Busque negocios que le abran puertas importantes.
Números de la suerte: 39, 8 y 10.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Aunque tomar decisiones importantes no será sencillo, escuchar consejos y priorizar la satisfacción personal marcará la diferencia.
Números de la suerte: 27, 16 y 9.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Entra en un periodo de descanso y claridad. Recupera el control de su vida y se enfoca en el resultado de sus esfuerzos.
Números de la suerte: 4, 8 y 10.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Experimenta mejoras en la salud y un impulso para renovar su imagen. Cambios en la alimentación y la actividad física favorecerán el equilibrio físico y emocional.
Números de la suerte: 18, 11 y 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Deberá manejar la calma para evitar conflictos innecesarios. Saber cuándo ceder y cuándo defender sus derechos será esencial.
Números de la suerte: 20, 16 y 7.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El magnetismo personal se intensifica y favorece tanto las relaciones sociales como las sentimentales. Todo lo que le conviene comienza a materializarse.
Números de la suerte: 40, 15 y 7.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Encuentra estabilidad emocional en el hogar y la familia. Decorar o mejorar espacios será beneficioso, aunque se aconseja moderar los gastos.
Números de la suerte: 34, 15 y 2.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Recibe una energía expansiva que multiplica oportunidades. Grandes proyectos se activan, pero será importante actuar con prudencia.
Números de la suerte: 27, 47 y 31.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.