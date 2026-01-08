Gente

Los números de Walter Mercado que lo ayudarían a ganar la lotería el viernes, 9 de enero

Estas son las cifras y combinaciones que recomendó el astrólogo.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

9 de enero de 2026, 1:41 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas, que de ser la correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el viernes, 9 de enero, su sobrina Betty B. Mercado, destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Asuntos legales o administrativos requieren atención inmediata y el acompañamiento de un profesional será determinante para el futuro económico.

Números de suerte: 13, 2 y 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El esfuerzo comenzará a rendir frutos y podría llegar dinero desde fuentes inesperadas, ideal para ponerse al día con pagos pendientes.

Números de suerte: 16, 20 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aceptar una propuesta proveniente de alguien cercano puede traer cambios positivos y alivio emocional.

Números de suerte: 45, 3 y 28.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Controlar gastos impulsivos y reorganizar el presupuesto dará resultados sorprendentes a corto plazo.

Números de suerte: 46, 5 y 11.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Perdonar y soltar viejos conflictos permitirá recuperar la armonía y fortalecer los vínculos afectivos.

Números de suerte: 41, 37 y 14.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Defender los derechos propios y verificar cuidadosamente la información será indispensable para evitar errores. La organización será su mejor aliada.

Números de suerte: 33, 29 y 7.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Defender las propias ideas traerá beneficios en el trabajo y en la vida sentimental.

Números de suerte: 7, 10 y 34.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Ordenar cuentas, documentos y compromisos financieros permitirá avanzar con mayor tranquilidad y seguridad.

Números de suerte: 22, 12 y 45.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cambiar de ambiente o replantear metas será necesario para avanzar. Se recomienda prudencia frente a personas poco confiables.

Números de suerte: 35, 15 y 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La experiencia adquirida permitirá corregir errores del pasado y encontrar soluciones prácticas a problemas financieros.

Números de suerte: 33, 21 y 8.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El carisma se intensifica y convierte al signo en el centro de atención, tanto en lo laboral como en lo familiar. En el amor, se abren oportunidades para iniciar una nueva historia.

Números de suerte: 36, 27 y 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Dedicar tiempo y afecto a los seres queridos fortalecerá los lazos emocionales y traerá paz interior. Los pequeños gestos marcarán una gran diferencia.

Números de suerte: 18, 6 y 3.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

