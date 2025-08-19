Los juegos de azar siguen siendo de interés para muchas personas, quienes intentan tener un golpe de suerte para que sus vidas cambien. Aquellos que le apuestan al destino se inclinan por algunas cifras, buscando atinarle al premio mayor.

Aunque el octavo mes del año se encuentra en la mitad, varios desean saber cómo acontecerá todo y cuál será el destino en el ámbito económico. Muchos recurren a fechas especiales, combinaciones positivas y dinámicas particulares para lograr su objetivo millonario.

En la tercera semana de agosto de 2025, la astrología vuelve a ser un punto de referencia para quienes buscan señales de fortuna y cambios positivos en su vida financiera.

Según la interpretación de los astros, algunos signos del zodiaco se verán especialmente favorecidos por energías que impulsan la prosperidad, el azar y, en particular, las posibilidades de acertar en juegos de lotería o sorteos.

Según lo consultado por SEMANA a la inteligencia artificial, recopilando datos de astrología, este tiempo proyecta su energía expansiva hacia varios signos que podrían recibir un golpe de suerte en temas de dinero.

Aquí se presentan aquellos con mayor probabilidad de destacar en el escenario de la fortuna durante la tercera semana de este mes, alcanzando su objetivo de obtener una jugosa cantidad.

Leo:

Con el Sol en su signo, los nacidos bajo Leo tienen todas las de ganar en esta temporada. Su magnetismo natural se ve reforzado por un impulso astral que los hace más receptivos a la prosperidad.

Se dice que tendrán una semana rodeada de oportunidades económicas y no se descarta que un boleto de lotería o una apuesta ligera se convierta en la clave para recibir un ingreso inesperado. El consejo es jugar con fe en números relacionados con fechas personales, ya que su intuición será certera.

Sagitario:

Sagitario es otro de los grandes beneficiados, pues Júpiter, su planeta regente, mantiene un aspecto armónico que potencia la buena fortuna. La tercera semana de agosto se perfila como un ciclo en el que su audacia y optimismo serán recompensados.

Quienes pertenecen a este signo podrían sorprenderse con un premio menor que abra las puertas a mayores ganancias. Se recomienda estar atento a los sueños y señales, ya que podrían revelar combinaciones numéricas con gran poder.

Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería (imagen de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

Piscis:

El signo de los peces se encuentra en un momento de elevada sensibilidad, lo que le permite captar vibraciones que otros no perciben. Durante esta semana, podría ver manifestaciones claras de prosperidad en el juego y el azar.

Su intuición se convierte en la brújula perfecta para escoger números o fechas especiales. Los datos recopilados señalan que este signo debe confiar en corazonadas, pues estarán alineadas con la energía de abundancia que lo rodea.

Tauro:

Aunque es conocido por su prudencia en los temas económicos, la tercera semana de agosto 2025 le ofrece un aire de renovación. Los astros le otorgan la oportunidad de ganar premios que traen alivio y estabilidad financiera.

Este signo, que suele planear cada paso, podría encontrar en la lotería un golpe inesperado que refuerce su seguridad material. Se aconseja que los taurinos no duden en participar en sorteos, incluso con apuestas pequeñas.

Una IA ha generado una serie de números que, según sus cálculos, tienen una alta probabilidad de ser seleccionados en el sorteo de la lotería. | Foto: Getty Images

Acuario:

Estas personas serán las que reciban una fortuna más inesperada. Con la energía de Urano influyendo en sus días, la suerte puede aparecer de forma repentina. Un número elegido al azar o un boleto comprado sin pensarlo demasiado podría convertirse en la clave para un premio significativo. La tercera semana de agosto representa para ellos un tiempo en que lo inesperado se transforma en oportunidad.