Luisa Fernanda W reveló por qué toma alcohol si continúa amamantando a su bebé

Luisa Fernanda W, quien por estos días disfruta de sus vacaciones, se ha convertido en una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. La creadora de contenido es, además, la pareja del artista Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos: Máximo y Domenic.

Desde un mini yate a mitad del mar, la influenciadora resolvió una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores: ¿por qué consume alcohol si Domenic aún está en periodo de lactancia? De hecho, el tema no ha sido ajeno a críticas, pues no es la primera vez que se ve a Luisa Fernanda W tomando este tipo de bebidas en el marco de su maternidad.

“Por aquí hay una persona que me está emborrachando”, dijo mientras departía con sus amistades a bordo de la embarcación y señalaba a Pipe Bueno, quien se sumó diciendo: “Hoy es day-off, día de los niños adultos”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno junto a sus hijos, Máximo y Domenic. - Foto: Instagram luisafernandaw

En seguida, Luisa Fernanda W aprovechó la ocasión para responder a la gran duda de sus seguidores. “Es algo que me preguntan mucho: ‘¿cómo hago para tomar y lactar?’ No lacto -es pregunta frecuente de mamás-. Me toca dejar de lactar, más o menos, por 24 horas (...)”, comentó la creadora de contenido.

A renglón seguido, indicó que a su hijo siempre lo deja en las mejores manos (las de sus abuelos), de manera que no había de qué preocuparse.

“Dejo de lactar por 24 horas y me toca extraerme la leche, pues esa leche toca botarla. Eso es muy duro porque uno como madre se da muchos golpes de pecho, pero también son necesarios estos espacios, salir, parcharse, eso es como un respirito. Es muy bueno para uno como mamá, entonces, hoy estoy on fire”, complementó la influenciadora.

Luisa Fernanda W se grabó bailando en un yate y una amiga se le robó el show

El escenario es el siguiente: un yate, música de moda, cuatro amigos y algo de alcohol. Todo estaba dado para que el video que grabó Luisa Fernanda W fuera un éxito en sus redes sociales, pues tiene los elementos para crear situaciones y recuerdos graciosos que quedarán en la memoria no solo de los que lo vivieron, sino de los más de 18,1 millones de seguidores que tiene la empresaria paisa.

El clip, que ya está en el perfil oficial de Instagram de creadora de contenido, la muestra bailando en dicho bote con un bikini beige tejido de dos piezas que acompañó con un pantalón pareo de flecos, que fue la sensación mientras la influencer intentaba mover su cuerpo al ritmo de la música.

La misma Luisa sabe que no es la mejor bailarina y que sus movimientos son algo estáticos, pero aun así se deja llevar para seguir disfrutando de las vacaciones que se dio este fin de año 2022, tras doce meses de mucho trabajo, música nueva, un embarazo, muchos videos virales y su función de mamá tiempo completo.

A través de redes sociales, Luisa Fernanda W ha compartido varias imágenes de sus vacaciones. - Foto: Instagram luisafernandaw

A Luisa la acompañaron la actriz Kimberly Reyes, y los empresarios María Jones y Holman Becerra, quienes también dejaron ver todo el talento que tienen a la hora de “perrear” como Dios manda, pues en el clip se les ve a todos muy dedicados y decididos a dejarlo todo en la pista de baile improvisada en pleno yate. Y aunque todos destacaron con movimientos sensuales y coordinados, fue Jones quien se robó el show.

¿Por qué Marcia arrasó con todos en el video? Nada más hay que ver el bote de frente que se hizo casi encima del celular que estaba grabando, cayendo como toda una profesional y poniéndose de pie para recibir las ovaciones de sus compañeros de fiesta, quienes entre asombrados y en shock aplaudieron entre risas a la empresaria.

Esta voltereta no fue lo único que le dio a Jones el título de la mejor de los cuatro en cuanto a baile se refiere. Su sexi bikini verde limón en forma de estrella en el busto también le valió muchos suspiros y elogios por parte de los seguidores de Luisa, quienes no escatimaron en palabras a la hora de reconocer la belleza y la habilidad de la empresaria.

“La de verde 🤣🤣🤣 que energía tan full 100000/10″; “La de verde se nota que tiene una linda personalidad”; “Qué es esto Dios mío jajajajaja”; “La de verde tiene toda la actitud 😍jajajajaja me encanta”; “Jajajajaja la rubia la dio toda!!! Me hizo el video!!!”; “Amé la de verde jajajajaja”; “Necesito una amiga como la de verde💚💚💚 la ameeeé😍😍😍😍”; “¿Quién es la de verde ? La ameeeeeé!!!”; “¿Y ese traje de baño verde dónde lo consigo?😍” (sic), son algunos de los comentarios que le dedicaron a Marcia.

Marcia Jones, amiga de Luisa Fernanda W, se robó el show en el último video publicado por la paisa en su cuenta de Instagram. - Foto: Capturas de pantalla Instagram luisafernanda

Por otro lado, también hubo cibernautas que se enfocaron en Luisa y le desearon los mejores deseos este 2023, además de expresarle lo felices que se sienten al verla disfrutando con sus amigos. Ella es muy trabajadora y rara vez saca tiempo de esparcimiento como en el que se ve en el clip, que ya cuenta con más de 115 mil likes.

“Me encanta ver a Luisa, que se distraiga que tome su tiempo para ella, el ser madre es hermoso, pero muy agotador y merece un respiro, que la pases bien bella ❤️”; “Esa mujer tiene dos meses de una cesárea y ya se da ese lujo, yo un año y aún me cuido”; “La suerte de no amamantar un bebé, si lo haces con esos movimientos la leche hace su salida”; “Luuu tutorial del peinado para Que quede así perfecto” (sic), son algunos de los comentarios dedicados estrictamente a Luisa.