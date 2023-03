Mabel Cartagena tuvo un incidente terrorífico en Argentina y entre lágrimas le contó a sus fans lo que vivió, ¿qué le pasó?

Las fobias son trastornos de ansiedad que se generan por el temor descontrolado a alguna cosa, ya sea a las alturas, los espacios encerrados, a la muerte, a la sangre o las inyecciones y a los animales, siendo esta última muy común dado que la mayoría de la población mundial tiene al menos un animal que lo hace correr y gritar sin ningún tipo de regulación.

La presentadora Mabel Cartagena no es la excepción y ya en varias ocasiones ha contado que ella sí le teme a algo en la vida y esto la ha hecho vivir momentos de pánico desagradables que en su vida quiere repetir, pero lamentablemente ella no decide con qué se va a topar en sus viajes y ahora en su última visita a Argentina se topó de frente con el animal que la deja al punto del desmayo.

Mabel Cartagena confesó incómoda situación que vivió en Argentina. - Foto: Cuenta de Instagram @flakycartagena

Mientras Mabel esperaba que su esposo, el tenista Sebastián Decoud, hiciera un tradicional asado argentino en fogata con chorizos y otra gama ejemplar de carnes y embutidos, ella empezó a recorrer los alrededores de la finca donde se está hospedando junto al deportista, sus dos hijos Luca y Mateo y algunos familiares de tierras gauchas.

Pero al tratar de entrar a la cocina, Mabel se ha sabido topar con una araña de gran tamaño que la hizo petrificar en primera medida y luego, con el poco uso de razón que tuvo, empezó a gritar como loca para que la auxiliaran, logrando agarrar su teléfono y grabar al enorme arácnido que, según ella, la miraba fíjamente y muy alerta a cualquier movimiento peligroso que alguno hiciera.

Foto: Instagram @flakycartagena. - Foto: Foto: Instagram @flakycartagena.

Obviamente el alboroto hizo que Sebastián dejara la carne en un segundo plano y corriera al rescate de su doncella currambera, tomando su sandalia y tirándosela vilmente a esta araña, de la que no se sabe si murió con el impacto o logró escapar para ponerse a salvo en algún árbol o arbusto cercano.

“Me voy de aquí… Me dio claro, me dio calor… Bueno fue un placer, me voy familia… ¡Mi pasaporte! Me voy de aquí y no regreso nunca más… ¡Una tarántula Cristina! Allá afuera, te lo juro, me recibió en la puerta, te lo juro, me quería comer… Así era, grandísima, negra… Eso de pollito no era nada, era horrible, así, tenía los ojos grandes, me los abrió así”, describió Cartagena entre lágrimas a la abuela de Sebastián, quien entre risas no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a la presentadora qué había hecho en dicho momento, cuya respuesta por parte de la barranquillera fue: “Gritar como una loca y tu nieto fue y pra, la mató de una”.

Dado el terror de Cartagena y la reacción en caliente de Decoud, tampoco se pudo identificar bien qué tipo de arácnido era, si era venenoso o no y si representaba algún peligro para la presentadora o cualquiera de los huéspedes de la casa de campo, que albergará a la familia Decoud por varios días mientras la familia de Mabel está de visita en el país del Sur de América.

Lo peor del caso es que Mabel no solo tuvo este desafortunado encuentro con dicha araña durante la corta estadía que lleva en Argentina. La barranquillera también tiene otro problema un poco más complejo y tiene que ver con los datos móviles de su teléfono, que no ha logrado activar en tierras gauchas.

“Bueno gordos, this is the situation, está grave la situación. Imagínense que salimos hoy a comprar una SIM Card para tener plan de datos, pero este pechito… Tú sabes que yo soy la Georgina del campo, el último iPhone no tiene SIM Card, sino que es una digital, es decir, que desde la compañía, ellos en el computador te ponen tu plan de datos, o sea, estos celulares no tienen orificio para meter la SIM… Entonces no sé, yo no había caído en la cuenta de esto y me quedé sin Internet”, confesó Cartagena desde un restaurante donde se pudo conectar a wifi.