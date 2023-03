Mabel Cartagena aclaró si hay ‘raye’ con Carolina Cruz tras polémica; terminó tirándole pulla a Piqué

Carolina Cruz quedó como blanco de miles de críticas en redes sociales debido a unas declaraciones que dio en Día a día sobre las prótesis mamarias y la explantación. La vallecaucana opinó desde su conocimiento, soltando algunos comentarios que terminaron llevándola a ser señalada y reprochada por distintas personas.

Carolina Cruz quedó como blanco de críticas al dar su opinión sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Entre el grupo de usuarios de las plataformas digitales que se refirieron al tema, algunas celebridades y famosos tomaron la palabra, mencionando sus experiencias y la realidad de este procedimiento estético. Varios rostros reconocidos se mostraron en contra de lo dicho por la presentadora colombiana, mientras que otros intentaron explicar y enseñar sobre el comentado síndrome de Asia.

Una de las que entró en este tema fue Mabel Cartagena, quien se retiró sus implantes hace un tiempo atrás. La presentadora no dudó en contar su historia e indicar por qué tomó la decisión de dejar su cuerpo al natural y así darle un giro a su imagen.

Mabel Cartagena habló sobre polémica de Carolina Cruz. - Foto: Instagram @flakycartagena

En un clip que subió a su cuenta oficial de Instagram, la también creadora de contenido afirmó que disfrutaba el cómo se veía actualmente, agradeciendo lo mucho que disfrutó tener estas prótesis en sus senos en el pasado. La también presentadora de TV enfatizó en que no le importaba cómo quedó, ya que se sentía tranquila con lo sana que estaba.

Sin embargo, estos contenidos fueron replicados por cuentas de chismes y medios de comunicación, al punto de que todo apuntaba a una supuesta molestia de la presentadora contra Carolina Cruz por lo que dijo en Día a día. Al ver cómo se manejó la información, Mabel Cartagena decidió ponerle un freno y utilizar una dinámica de redes sociales para aclarar si había enemistad o no con su colega.

Mabel Cartagena reveló si se lleva mal con Carolina Cruz. - Foto: Cuenta de Instagram @flakycartagena

De acuerdo con lo que se observó, Mabel Cartagena realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde recibió una interrogante relacionada con el tema. La creadora de contenido aseguró que ya había hablado con Cruz y que no se sentía cómoda con la imagen que estaban intentando dar de ellas dos.

“Ya di mi opinión y hablé con ella en privado también. No me ha gustado que han usado mis palabras para poner de titular en las noticias, como si yo estuviera molesta con ella. Detesto que pretendan enemistarme”, dijo al inicio del post, dándole paso también a una confesión relacionada con la amistad que tenía con Carolina Cruz.

“Yo jamás, lean bien, jamás voy a olvidar que Caro fue la única en darme la mano cuando pasé un pésimo momento en la televisión y ella estaba en la gloria en ese entonces. Me dejó brillar, me permitió mostrarme en noticias de entretenimiento cuando la reina era ella y así me permitió brillar luego a mí”, mencionó.

Carolina Cruz recibió mensajes negativos por opinión relacionada a las prótesis mamarias - Foto tomada de Instagram @carolinacruzosorio - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La presentadora apuntó que comprendía el error que cometió su colega, dejándole como lección el cuidado que hay que tener al momento de hablar u opinar sobre otros temas en público o por las plataformas digitales. “Entiendo que tenía una idea y no supo desenvolverla bien y con ello se equivocó. Hirió a muchas mujeres y la han crucificado en todos lados. Hoy sé que hay que ser muy cuidadoso con cada palabra dicha porque puede ser desmenuzada y te tiran como carne a la jaula de los leones”, dijo.

Mabel Cartagena aceptó que la famosa modelo tuvo una equivocación, pero entendía que era normal al desconocer una realidad desde su experiencia. Allí enfatizó en qué hubiera hecho ella en ese caso, pero sabía que era algo que podía pasarle a cualquier persona.

“Yo de ella me hubiera disculpado, ella no tiene conocimiento de esto porque no lo ha vivido, su punto de vista lo entendí, pero debió utilizar otro tono y modificar algunas palabras para que su idea se escuchara mejor”, dijo.

Para finalizar, utilizando una foto junto a Carolina Cruz, la colombiana aseguró que le enseñaría desde el amor sobre estos temas y evitaría masacrar a alguien en plataformas digitales, ya que no era su estilo y no estaba de acuerdo con ello. En las palabras que utilizó para cerrar su opinión, Cartagena bromeó y afirmó que al único que le tiraría sería a Piqué porque le había hecho daño a Shakira.

“Si ella se equivocó, yo estoy dispuesta a enseñarle desde el amor, eso de ir masacrando a la gente en redes no es lo mío. Excepto a Piqué, a ese sí hay que darle duro”, agregó, dejando claro que no hay ‘raye’ ni problema alguno con la empresaria vallecaucana.