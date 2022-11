Maleja Restrepo y Tatán Mejía contaron que el alza en los precios del mercado los está afectando

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más estables, queridas y admiradas de la farándula colombiana. Ambos siempre se han mostrado muy enamorados y felices; asimismo, la complicidad que tienen es lo que mantiene la atención de sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la pareja estuvo distanciada un tiempo, pero esta vez no se trata de alguna crisis matrimonial, sino de un nuevo proyecto laboral que los separó. “Vamos a cumplir 13 años con Sebas y nunca nos habíamos separado por tanto tiempo, y ya lo que nos tocó asumir fue el cómo íbamos a hacer para vernos. Yo me voy casi dos semanas con las niñas… las niñas obviamente van a faltar al colegio, pero existen prioridades”, señaló Maleja en redes sociales.

Por otra parte, la presentadora contó la forma en la que han logrado ser una de las parejas más sólidas de la televisión colombiana y destacó que el respeto ha sido el pilar de su relación. “He aprendido a no alargar peleas y verbalizar todo lo que quiero”.

La discusión de Maleja Restrepo y Tatán Mejía por los gastos de la casa

Fue a través de un video publicado en sus historias de Instagram, donde la presentadora le dijo a su esposo, Tantán Mejía, que el mercado está costoso. Ambos estaban acostados en una cama y empezaron a discutir sobre los gastos que cada uno paga en el hogar.

Maleja Restrepo le propuso a su pareja que cambiaran los papales puesto que, debido al alza de la comida, ella estaría pagando más que él.

“Mi amor estoy preocupada, está muy caro el mercado, cambiemos los pagos. Pague usted el mercado y yo pago los servicios”, a lo que Tatán Mejía respondió: “O sea usted está queriendo decir que usted paga los servicios y que yo pago el mercado. No señora”.

Sin embargo, la conversación siguió y la pareja le dio a conocer a sus seguidores que existen varios gastos que tienen divididos en la casa. Por ejemplo, Maleja es quien paga la pensión del colegio de su hija menor Macarena y Tatán se hace cargo del pago de la mensualidad de Guadalupe, su hija mayor.

El deportista resaltó que en su familia se dividen los gastos porque las mujeres también pueden aportar. “Mi amor vea, en esta familia, se paga mitad y mitad, ¿por qué?, porque creo que las mujeres pueden y usted puede, pero pa’ una cosa entonces los hombres sí tienen que pagar y para otras no”.

El video, que fue recopilado por una cuenta de entretenimiento, ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores de la pareja puesto que muchos no están de acuerdo en que Tatán Mejía no pague completamente los gastos del hogar, mientras que otros encuentran que es una situación normal de las familias actuales.

“De un esposo así, líbrame señor”, “Pues yo lo encuentro normal. Todo por mitad. Luego quieren liberación femenina y dependiendo de un hombre… no entiendo por q deberían de pagarlo todo”, “Ajaja ella tiene razón lo más caro ahora es la comida… que sumen todos lo gastos y dividan ahí si sería justo ☺️”, “Las mujeres que dicen que el es “tacaño” son las que mínimo viven mantenidas”, “Muy chichi este man la verdad pensé que en era el proveedor de esta relación , y uno lo ve comprando carros 🚗 de alta gama motos y pone la mujer a que pague mercado no joda me abro es de una pa mantenerse uno solo mejor”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos de la pareja en el video.