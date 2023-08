Manuel Turizo se convirtió en tendencia por unas fotos, ¿qué hizo?

Son muchos los fans de Turizo y ante la acogida que ha tenido, ellos no pierden oportunidad para indagar acerca de su vida personal y de sus trabajos discográficos. Además, no hay que olvidar que hace poco fue catalogado entre los más bellos según la revista People en español, una razón más para estar en la mira de muchos.

Pero esta vez, Manuel Turizo se ha vuelto viral no exactamente por el lanzamiento de algunas de sus canciones, sino por la aparición en redes de unas polémicas fotos que lo registran corriendo por las calles de Miami.

El problema no es que esté corriendo, cosa que no tendría nada de particular, sino que a medida que se acercan los registros da la impresión de estar desnudo.