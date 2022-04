Mari Manotas se sinceró y le contestó a Riaño tras proponerle “plan familiar moderno”

Mari Manotas, emprendedora y creadora de contenidos colombiana, sorprendió recientemente a todos sus seguidores y confirmó que se separó oficialmente de Alejandro Riaño, tras más de seis años de relación sentimental.

Mediante una publicación en Instagram, la también arquitecta aseguró que la decisión de terminar su vínculo amoroso la tomaron de mutuo acuerdo debido a que estaban enfocados en diferentes proyectos. Además, indicó que siempre contará con su cariño y apoyo.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, precisó.

Pese a que ya no viven en la misma vivienda, la pareja ha manifestado en repetidas oportunidades que mantienen una muy buena relación. Incluso, el humorista compartió esta semana un video al lado de la empresaria vallecaucana.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar que el bogotano llegó a su antigua casa y visitó a sus tres hijos, a lo que llamó “plan familiar moderno”.

“Estamos en plan familiar moderno. María Alejandra, estamos en plan familiar moderno”, manifestó el reconocido comediante, a lo que la creadora de contenidos contestó: “Así son las nuevas familias, juntas pero no revueltas”.

Alejandro Riaño y su exesposa hablando de cómo son "las nuevas familias" pic.twitter.com/KCDacEdprS — Ana (@PuraCensura) April 15, 2022

Tras haber anunciado la noticia, la influenciadora habló en exclusiva con SEMANA y reveló algunos detalles de su separación con el reconocido comediante, que cerró hace unas semanas su cuenta personal de Twitter.

“El tema de la separación lo veníamos hablando desde hace rato, resolviendo las cosas en privado como pareja. Sin embargo, llegó el momento en el que dijimos que la vaina no estaba funcionando. Intentamos y tratamos, pero era mejor alejarnos”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Hemos tenido hasta el momento una muy buena relación, obviamente no todo es perfecto. La verdad es que tenemos una buena relación y tenemos tres hijos, entonces nos toca llevar la fiesta en paz. Qué bueno poderla llevar de gran forma”.

Manotas, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para contar que el exponencial éxito que empezó a tener el comediante durante los últimos años tuvo algo que ver con el deterioro de la relación.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por las que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoqué en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, puntualizó.

Por otro lado, la vallecaucana indicó que actualmente está enfocada en sus dos empresas (Caoba y Everyday Love) y en sacar adelante a sus tres pequeños hijos. Asimismo, invitó a todas las mujeres a enfocarse en las cosas que las hacen verdaderamente felices.

La creadora de contenidos explicó finalmente cómo es su día a día y cómo distribuye el tiempo para cumplir todas las actividades que tiene, tanto en su trabajo como en su hogar.

“Es un reto diario, hay que tener mucha organización y disciplina. Obviamente, tengo alguien que me ayuda en la casa, ya que todos necesitamos ayuda. El papá también colabora porque los hombres también tienen que cuidar a los niños”, concluyó.