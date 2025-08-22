María Carolina Hoyos habló sobre su realidad tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Muchas conversaciones sin terminar”

María Carolina Hoyos Turbay, hermana mayor de Miguel Uribe Turbay, se ha convertido en foco de miradas en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a las situaciones que han golpeado su vida.

La periodista enfrentó una etapa complicada en 2025, precisamente después de perder a su abuela Nydia Quintero y a su hermano, en contextos distintos. Desde el 7 de junio todo cambió en su realidad, enfrentando un momento angustioso y triste.

María Carolina Hoyos Turbay. | Foto: Guillermo Torres / Semana

No obstante, días atrás, María Carolina Hoyos enterró a Miguel Uribe Turbay, tomando fuerzas para seguir adelante y continuar la vida, pese a la dolorosa ausencia que le quedaba.

En una reciente entrevista con La habitación invisible, la comunicadora abrió su corazón y comentó un poco del proceso personal que lleva, pues nunca imaginó que la violencia le volviera a arrebatar a un ser amado.

De hecho, la hermana del fallecido senador indicó que ha entendido detalles de la realidad, asumiendo los instantes complicados que aparecieron en el camino y la marcaron.

“Es volver a revivir absolutamente todo. Yo creía que la cuota de violencia que me tocaba a mí ya la había entregado. No estaba preparada para volver a repetirlo, al igual que no estaba preparada para entender que iba a ser víctima de la violencia hace 34 años, menos se me cruzaba por la mente. El destino así lo quiso; hay que asumirlo, hay que preguntarme menos, esperar en mi fe que va a terminar pasando. Estoy confiada en que en medio de mi dolor voy a tener iluminado mi camino para saber dónde dar mis pasos”, afirmó.

En cuanto al día del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, María Carolina relató qué estaba haciendo y cómo se enteró de la lamentable noticia. La periodista puntualizó que estaba en España, cuando recibió una llamada de sus hijos, quienes confirmaron lo ocurrido.

“Yo estaba en Santander, norte de España, acababa de hacer el camino de Santiago [...], me habían entregado mi certificado de peregrina, y un diario escrito con mucho por reflexionar. Salí a comer, llegué al hotel rendida y dije que iba a dormir hasta tarde. Me acosté a dormir y me llamaron mis hijos para decirme que habían atentado contra su tío Miguel”, aseguró, mientras revivía esa escena en la que no podía creerlo.

En sus declaraciones para el formato comentó: “Puso mi vida en pausa de nuevo”, ya que se había repetido un capítulo del pasado. Aunque enfrentó todo de una manera calmada, su corazón estaba afectado al ver cómo era el desenlace de esta historia.

“Ha sido difícil, hace una semana estaba enterrando a mi hermano [...]. Tengo que dimensionar y entender lo que me pasó, hacer un viaje interior porque tengo dolor, preguntas sin resolver, porque mi shock fue muy grande. Esto de esta manera es imposible, es volver a revivir todo lo de mi madre, es sentirme vulnerable... Quiero asumirlo con humildad y tranquilidad, no voy a pelear con Dios. Siento que tengo que respetar lo que siento y pienso, quiero tomarlo con tranquilidad, haciendo mi día cotidiano”, dijo sobre su proceso.

Tras la pregunta sobre qué le dejaba Miguel Uribe Turbay, Hoyos Turbay, que conmovió a Iván Lalinde en una conversación, apuntó que eran varios vacíos los que le quedaban, pues sentía que le faltó vivir más con su hermano menor.