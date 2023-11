Marilyn Patiño expuso dura situación económica que enfrenta y mostró que duerme en el piso: “no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades”

Marilyn Patiño mostró duro momento que atraviesa

“Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy. No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan, traer todo lo que mi familia necesite”, indicó en un post.

“Soy cero perezosa, luchadora, guerrera, estoy para aportar, no me da pereza hacer aseo, siempre he sido una mujer muy ocupada, me he esforzado y superado... ¿por qué tengo sentir vergüenza de pasar necesidades? Me robaron mi apartamento, me robaron mis cosas, me amenazaron, me tocó salir y voy a empezar de cero, no me da miedo, no tengo un peso. A mí jamás me ha dado pena decir cuando estoy pasando una necesidad, no soy ladrona, no estoy llena de vicios...tengo que sentirme orgullosa de lo que soy. Soy una mujer que evoluciona y supera cualquier adversidad, esto no es nada comparado con lo que me tocó pasar”, apuntó.