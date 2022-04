“Me dejaste una copia”, Caya Varón y el emotivo mensaje que dedicó a Martín Elías

Este 14 de abril se cumplen cinco años del fallecimiento de Martín Elías, el reconocido cantante vallenato, hijo de Diomedes Díaz. Caya Varón, la primera esposa del artista y con quien tuvo una hija, utilizó su cuenta de Instagram para brindarle un sentido homenaje por motivo del aniversario de su muerte.

“5 años👨‍👦 te extraña más que siempre. te honro enseñándole que no solo es dar El Paso si no dejar la huella, Dios en cada paso que @martineliasjr tu legado continúa con su humildad, sonrisa, chistes y el del millón de amigos y hasta más, me dejaste una copia”, dice la publicación, la cual está acompañada de un video en el que se observa un collage de fotos de Martín Elías junto a varias personas.

Por su parte, Dayana Jaimes, última esposa de Martín Elías, también utilizó esta red social para expresar un mensaje en homenaje a otro año más de la partida del cantante.

“14 de abril del 2017. Ese día te fuiste para siempre de nuestras vidas. Se fue mi amigo, mi novio, mi esposo, y el mejor padre que pude escoger para Paula. Hoy no es una fecha fácil para mí, desde ese día mi vida cambió por completo, no volví a ser la misma, en ocasiones soy frágil y en otras tan fuerte… Nada ha sido fácil desde que no estás. Gracias a Dios por haberme permitido conformar una familia a tu lado, gracias por hacerme parte de tu vida y por haberme escogido como tu esposa y madre de la niña que tanto anhelaste en tu vida. Gracias por tanto, Oso de mi vida, siempre estarás presente en nuestras vidas. Pase lo que pase. #martineliasporsiempre”, publicó Jaimes, junto a un video en el que se proyectan varias fotos del artista junto a ella y su hija pequeña.

Muerte de Martín Elías

La muerte de Martín Elías ha tenido una larga investigación, respecto a los acontecimientos que ocurrieron el 13 de abril de 2017, en el que el artista tuvo un accidente de tránsito en una de las vías del territorio nacional.

Martín Elías había tenido una presentación en la madrugada del 14 de abril en Coveñas y luego viajó a Cartagena, en su camioneta, conducida por su chofer Armando León Quintero Ponce. El accidente de tránsito ocurrió a las 7:30 a. m. en la transversal del Caribe, carretera que conduce de Tolú a San Onofre.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de tránsito, el accidente sucedió por el mal estado de la vía y el exceso de velocidad de la camioneta, la cual iba a 150 kilómetros por hora. Según los testigos del acontecimiento, el vehículo intentó esquivar a una moto y salió de la vía. Perdió el control y luego se volcó, dando vueltas en al aire.

El cantante no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió expulsado del carro por la parte frontal. Este impacto le causó múltiples lesiones en todo su cuerpo. Aunque fue trasladado al hospital de San Onofre, luego a la clínica Santa María de Sincelejo, falleció a las 12:45 de ese día.

En el mes de febrero de este año, luego de casi cinco años de un proceso judicial, el juez cuarto Penal del Circuito de Sincelejo condenó en primera instancia Armando Quintero Ponce, conductor del vehículo en el que viajaba el cantante, a 32 meses de prisión domiciliaria.

En el fallo se determinó que Quintero Ponce manejaba a exceso de velocidad en la vía entre San Onofre y Lorica. Cuando se encontraba a la altura del sector conocido como Aguas Negras perdió el control del vehículo y no pudo reaccionar a tiempo, provocando el accidente en el que perdió la vida el cantautor de música vallenata.