Melina Ramírez se confesó y expuso calvario que vivió como modelo; recibió críticas desde los 16 años: “Me decían obesa”

“Me costaba mucho mirarme al espejo y decirme cosas bonitas y me obligaba a decírmelo... Este es un medio en el que te miden por la belleza, me medían con metro la cadera y me decían que estaba obesa... Yo a los 16 años tratando de entrar a los desfiles, entonces tu estándar es si eres bonita o no”, aseguró la también modelo.

“Vales si estás arreglada o no, si estás más delgada o no... Esa es la conversación y qué cansancio, qué mamera”, añadió.

Su pensamiento logró ser más fuerte y llegó a un punto de su vida donde dijo que era solo eso “aparte no hay nada más relativo que la belleza, el eje central de mi vida siempre ha sido tratar de trabajar muchas cosas más allá de la belleza y hay un montón de historias mías que no tienen que ver con el físico” , dejó ver Melina.

“Mi mamá se dio cuenta de esto y dijo que no lo iba a permitir… y desde creer que era lo correcto, me empezó siempre a decir: ‘Tú no eres tan bonita, tú no eres tan especial, tú no eres tan importante’, para contrarrestar un poco eso que ya se había formado de que yo era el centro en todo lado”, afirmó la modelo.