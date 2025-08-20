Suscribirse

Mhoni Vidente entregó los números de la suerte de los 12 signos del zodiaco para el jueves 21 de agosto

La famosa astróloga reveló las oportunidades que tendría cada casa astral.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 6:57 p. m.
Mhoni Vidente vaticinó los números de la suerte para cada signo el miércoles, 19 de marzo.
Mhoni Vidente vaticinó los números de la suerte para cada signo el jueves 21 de agosto. | Foto: Mhoni Vidente - Getty Images

En el mundo de la astrología, los números de la suerte han sido considerados herramientas que refuerzan la energía positiva de cada signo del zodiaco.

Según explica la astróloga Mhoni Vidente, estas cifras funcionan como códigos astrológicos que pueden abrir caminos en momentos clave, ya sea en la toma de decisiones, en el ámbito laboral, en los negocios o incluso en el ámbito sentimental.

La conexión entre la numerología y los astros se convierte así en una guía que muchos consultan para potenciar su destino.

Mhoni sostiene que cada signo recibe vibraciones especiales de ciertos números, los cuales se convierten en símbolos de protección y oportunidad.

A su interpretación, prestar atención a estas combinaciones no significa depender de la suerte, sino aprender a interpretar los mensajes del universo.

En fechas específicas, como el jueves 21 de agosto de 2025, estas energías se intensifican y pueden marcar un giro en la vida cotidiana, brindando claridad y empuje en distintos aspectos de la existencia.

Números de la suerte para el jueves 21 de agosto, según Mhoni Vidente

  • Aries (21 de marzo - 19 de abril): números de la suerte: 7, 18, 25 brindarán energías que favorecen decisiones laborales y acuerdos importantes.
  • Tauro (20 de abril - 20 de mayo): números de la suerte: 4, 12, 29 que serán propicios para asuntos financieros y estabilidad económica.
  • Géminis (21 de mayo - 20 de junio): números de la suerte: 9, 15, 30 indican oportunidades en el amor y en proyectos creativos.
  • Cáncer (21 de junio - 22 de julio): números de la suerte: 2, 16, 28 que podrían dar momentos favorables para la familia y el hogar.
  • Leo (23 de julio - 22 de agosto): Números de la suerte: 1, 19, 33 que brindan liderazgo y éxito en actividades sociales.
Mhoni Vidente vaticinó lamentables sucesos que golpearán al mundo.
Mhoni Vidente lanzó los números de la suerte para el jueves 21 de agosto. | Foto: YouTube Mhoni Vidente
  • Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): números de la suerte: 6, 14, 21 que serán idóneos para la organización personal y la salud.
  • Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Números de la suerte: 8, 20, 26 que aportarían beneficios en acuerdos legales y relaciones personales.
  • Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Números de la suerte: 5, 11, 24 que favorecen transformaciones y decisiones de cambio.
  • Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Números de la suerte: 3, 17, 27 con los que se atraen viajes, aprendizajes y nuevas experiencias.
  • Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Números de la suerte: 10, 22, 31 que están orientados a los negocios y logros profesionales.
  • Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Números de la suerte: 13, 23, 32 que podrían dar la apertura a amistades y proyectos colectivos.
  • Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Números de la suerte: 7, 18, 29 que guían en la intuición y fortalecen el crecimiento espiritual.

Con estas cifras, Mhoni Vidente invita a cada signo a sintonizar con la energía del universo y aprovechar el día como una oportunidad para atraer prosperidad y bienestar en diferentes aspectos de la vida.

