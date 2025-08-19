Suscribirse

Gente

Horóscopo semanal del 19 al 22 de agosto para todos los signos: cambios inesperados y números de la suerte

El octavo mes del año se encuentra en plena mitad, arrojando giros para cada grupo de personas.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 1:34 p. m.
Horóscopo
Los movimientos de los astros suelen estar relacionados con el horóscopo | Foto: Getty Images/Fotosearch RF

Agosto, octavo mes del año, sigue avanzando y trayendo sorpresas para diversos signos del zodiaco, los cuales se ven influenciados por energías astrológicas. Dependiendo de las fechas, los astros se mueven y se acomodan, atravesando etapas particulares.

Ante la expectativa de quienes son creyentes de estas dinámicas y prácticas, la nueva semana del 19 al 22 de agosto abre las puertas a nuevas oportunidades, sorpresas, cambios y transformaciones personales.

Los astros se alinean para ofrecer destinos y cambios en el terreno personal, laboral y sentimental. Cada signo del zodiaco recibirá energías particulares que marcarán decisiones importantes, encuentros inesperados y revelaciones que no deben pasar desapercibidas.

Contexto: Los signos del zodiaco con mayores probabilidades de ganarse la lotería en agosto de 2025, según la inteligencia artificial

Además, de acuerdo con lo que consultó SEMANA a la inteligencia artificial, basándose en datos recopilados, los números de la suerte acompañarán a cada uno como guía en este período de transformación. Habrá instante de reflexión, decisión e incertidumbre, esperando a tomar los mejores caminos.

Horóscopo semanal:

Aries

Los arianos vivirán días cargados de dinamismo. La energía los impulsa a tomar decisiones rápidas en el ámbito laboral y a cerrar proyectos que estaban estancados. En el amor, la sinceridad será la clave.

Números de la suerte: 3, 15 y 29.

Horóscopo
Los signos del zodiaco se verán influenciados por una nueva semana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro

Los nacidos bajo este signo se encontrarán con nuevas oportunidades económicas. Una conversación podría abrir la puerta a un negocio rentable. En lo sentimental, se recomienda mayor paciencia con la pareja.

Números de la suerte: 4, 21 y 36.

Géminis

La semana invita a los geminianos a ordenar sus pensamientos. La dispersión podría jugarles en contra, por lo que la organización será fundamental. En el amor, surgirán momentos de complicidad y cercanía.

Números de la suerte: 7, 18 y 40.

Cáncer

Los cancerianos sentirán la necesidad de renovar su círculo social. Viejas amistades podrían reaparecer, trayendo consigo noticias alentadoras. En el trabajo, se avecinan reconocimientos.

Números de la suerte: 2, 11 y 25.

Leo

El signo del león gozará de días de gran brillo personal. Habrá oportunidades de liderazgo y una decisión clave en el ámbito laboral marcará el rumbo de los próximos meses. En el amor, la pasión se intensifica.

Números de la suerte: 5, 19 y 33.

Virgo

Los virginianos estarán en un momento de introspección. Es una semana ideal para replantearse metas y trabajar en hábitos más saludables. En el amor, la comunicación será determinante.

Números de la suerte: 6, 14 y 28.

Libra

Los librianos deberán tomar decisiones que han postergado. En el trabajo, se abrirán caminos hacia nuevas oportunidades. En la vida sentimental, un gesto inesperado traerá alegría.

Números de la suerte: 9, 20 y 32.

Escorpio

Los escorpianos estarán llenos de magnetismo. Su intuición será su mejor aliada en esta semana, tanto en los negocios como en las relaciones personales. Es momento de confiar en los propios instintos.

Números de la suerte: 8, 17 y 41.

Sagitario

El signo del arquero recibirá noticias que cambiarán su panorama financiero. Habrá avances significativos en proyectos de largo plazo. En el amor, la honestidad con los sentimientos será indispensable.

Números de la suerte: 10, 24 y 39.

Horóscopo / Luna llena
El horóscopo afecta en la vida de aquellos que creen en la astrología. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Los capricornianos encontrarán estabilidad tras semanas de tensiones. En lo laboral, el esfuerzo comenzará a dar frutos. En lo sentimental, se fortalecerán los vínculos afectivos.

Números de la suerte: 1, 13 y 27.

Acuario

Los acuarianos vivirán días de creatividad y originalidad. En el trabajo, sus ideas innovadoras serán bien recibidas. En el amor, es momento de abrir el corazón y dejar atrás los temores.

Números de la suerte: 12, 22 y 30.

Piscis

Los piscianos tendrán una semana de gran sensibilidad. Es un período favorable para el arte, la espiritualidad y la conexión con los demás. En lo sentimental, se avecinan encuentros que marcarán el destino.

Números de la suerte: 16, 23 y 34.

Noticias relacionadas

horóscopo semanalsignos del zodiacoAgosto

