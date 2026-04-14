Murió Felipe Staiti, famoso integrante de Los Enanitos Verdes: esta fue la causa de su deceso

La industria musical está de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de un reconocido rostro del rock argentino. El anuncio se realizó en la noche del pasado 13 de abril, despertando todo tipo de reacciones en los seguidores.

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De acuerdo con lo informado, se trató de Felipe Staiti, recordado y famoso guitarrista fundador de Los Enanitos Verdes, quien murió a los 64 años en Mendoza. La información revelada apuntó a que el artista perdió la vida en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había lidiado con complicaciones de salud y recibía atención médica.

Sus allegados y amigos fueron los encargados de revelar la dura noticia, compartiendo mensajes en plataformas digitales. Muchos lamentaron este vacío que dejaba en el ámbito cultural e internacional, ya que su nombre destacó ante millones de personas por muchos años.

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, fue el primero en pronunciarse al respecto, dejando un sentido mensaje con el que despidió al integrante de la emblemática banda.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”, escribió en un post, donde agregó una postal en la que aparecen los dos sonriendo.

Staiti ganó reconocimiento en 1984, precisamente cuando la banda se presentó en el Festival de La Falda y fue consagrada como Grupo Revelación, según reseña Infobae. Al darle vida al grupo, su nombre empezó a sonar en distintas partes, luego de darle vida a temas como La muralla verde, Lamento boliviano, Amores lejanos y Amigos.

La salud del guitarrista se deterioró en los últimos años y contrajo una infección bacteriana en México durante una gira en 2024. Esto se unió a su condición de celíaco, llevándolo a una deshidratación profunda que lo mantuvo lejos de los escenarios por unas semanas.

¿De qué murió Felipe Staiti?

Según La Nación, el músico sufrió complicaciones de salud derivadas de un episodio de deshidratación profunda. A pesar de que no se han entregado detalles, se espera que la familia o sus colegas hablen de esta dolorosa pérdida que golpeó a la industria musical.