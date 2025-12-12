Murió ‘Papo’ Rosario, exintegrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’; su familia hizo petición

Los amantes de la salsa están de luto, pues por medio de la cuenta oficial de Instagram de ‘Papo’ Rosario, uno de los exintegrantes de ‘El gran combo de Puerto Rico’, se confirmó su muerte en la mañana del viernes, 12 de diciembre.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón“, escribieron sus familiares.

Por otro lado, agradecieron el cariño que recibió el artista a lo largo de su carrera y se mostraron orgullosos del trabajo y el legado que dejó en la industria de la música.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza”, anotaron.

La familia del artista hizo importante petición por medio de sus redes sociales

En medio de su dolor, hicieron una solicitud a sus miles de seguidores y medios de comunicación, la cual busca privacidad en el difícil momento que enfrentan, pues tiene que llevar a cabo la ceremonia de despedida y toda la organización y atención que conlleva su partida,

“Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares”.

Ante esto, sus fanáticos reaccionaron por medio de la sección de los comentarios y con un inmenso dolor, se despidieron del artista.

“Papo Rosario, siempre te recordaremos. Gracias por hacernos vibrar con tu gran voz salsera. Tu legado quedará para siempre, ‘Carbonerito’”; “Un abrazo fuerte y solidario para todos Q.E.P.D.”; “Se fue persiguiendo al jefe... siempre lo admiré por la alegría que contagiaba en el escenario. Era para mí el coreógrafo del Gran Combo. Paz a tu alma, gigante”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Se sabe la causa de muerte del cantante?