Suscribirse

Gente

Murió ‘Papo’ Rosario, exintegrante de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’; su familia hizo petición

Sus familiares fueron los encargados de confirmar la noticia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:02 p. m.
El artista fue uno de los más influyentes en el género de la salsa.
El artista fue uno de los más influyentes en el género de la salsa. | Foto: Instagram @paporosariopr

Los amantes de la salsa están de luto, pues por medio de la cuenta oficial de Instagram de ‘Papo’ Rosario, uno de los exintegrantes de ‘El gran combo de Puerto Rico’, se confirmó su muerte en la mañana del viernes, 12 de diciembre.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón“, escribieron sus familiares.

Por otro lado, agradecieron el cariño que recibió el artista a lo largo de su carrera y se mostraron orgullosos del trabajo y el legado que dejó en la industria de la música.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza”, anotaron.

Contexto: Luto en la música: murió Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

La familia del artista hizo importante petición por medio de sus redes sociales

En medio de su dolor, hicieron una solicitud a sus miles de seguidores y medios de comunicación, la cual busca privacidad en el difícil momento que enfrentan, pues tiene que llevar a cabo la ceremonia de despedida y toda la organización y atención que conlleva su partida,

“Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia. Con profundo agradecimiento, su esposa Enie, hijos y familiares”.

Ante esto, sus fanáticos reaccionaron por medio de la sección de los comentarios y con un inmenso dolor, se despidieron del artista.

“Papo Rosario, siempre te recordaremos. Gracias por hacernos vibrar con tu gran voz salsera. Tu legado quedará para siempre, ‘Carbonerito’”; “Un abrazo fuerte y solidario para todos Q.E.P.D.”; “Se fue persiguiendo al jefe... siempre lo admiré por la alegría que contagiaba en el escenario. Era para mí el coreógrafo del Gran Combo. Paz a tu alma, gigante”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Se sabe la causa de muerte del cantante?

Por el momento, los familiares de ‘Papo’ Rosario no se han pronunciado al respecto y muchos de sus admiradores y seguidores de su música están a la espera de obtener detalles con respecto a su deceso, además de los datos del lugar en el que se llevarán a cabo las exequias, homenajes y despedida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

2. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

3. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

4. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

5. Impactante accidente: familia hispana afectada por la explosión de una tubería de gas en un barrio de la bahía de San Francisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Muertes de famososEl Gran Combo de Puerto Rico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.