Natalia Durán reveló el motivo que la llevó a estar en celibato hace un tiempo: “no conecto sexualmente”

“Si sigo en celibato, celibato voluntario. Muchas veces yo recibo como preguntas muy íntimas y lo aprecio y lo agradezco porque sé que no es fácil. El celibato no es masturbación, no es ir y comprar un juguete. No está mal, pero el celibato voluntario es dejar descansar y no conectar de ninguna manera con la actividad sexual, simplemente apagar un poco ese impulso o ese fuego que es muy chévere, pero logra también traer vacíos, confusiones y que uno no esté tranquilo en otras partes de su existencia, entonces eso es el celibato”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Natalia Durán por medio de sus redes sociales.