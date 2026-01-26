Gente

Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron tenso posicionamiento en ‘La casa de los famosos′ y casi terminan en golpes: “Payaso, perdedor”

Ambos se mostraron retadores y sus compañeros tuvieron que separarlos.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de enero de 2026, 5:37 p. m.
Así fue el fuerte posicionamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en 'La casa de los famosos 3'
Así fue el fuerte posicionamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en 'La casa de los famosos 3' Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Conforme pasan los días de competencia en La casa de los famosos Colombia, salen más controversias, enemistades y diferencias a la luz.

Nicolás Arrieta comió gusanos en ‘La casa de los famosos 3′; tuvo inesperado comportamiento

En la última semana, un lío entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta, producto de la prueba de beneficio y castigo, causó una tensa diferencia que ha provocado estragos entre ellos dos, a tal punto que, para muchos, han estado a punto de llegar a la agresión física.

Tenso posicionamiento entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta

El pasado domingo 25 de enero, previo a la gala de eliminación, se vivió el famoso posicionamiento y allí, ambos hombres tuvieron una tensa conversación en donde hubo una clara provocación por parte de uno de ellos.

Cuando llegó el momento de Nicolás, como era de esperarse, se ubicó frente a Tebi y fue el nominado quien se le acercó de manera retadora, provocando que Arrieta estallara.

Tenso posicionamiento entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta.
Tenso posicionamiento entre Tebi Bernal y Nicolás Arrieta. Foto: Canal RCN

En dicho momento, Nicolás hizo evidente ante sus compañeros y los presentadores el acercamiento de Tebi y dijo con tono de rabia mientras sus compañeros intentaban separarlos: “Vean esto. Tócame, tócame. Que se haga en su punto, usted no entiende instrucciones, por eso es que le va así, bobo”.

Dando los argumentos de por qué quería que se fuera de la casa, afirmó: “Tú no eres ningún artista marcial; los artistas marciales mantienen la compostura”.

De una forma ofensiva, continuó argumentando: “Para mí eres un perdedor siempre, porque un verdadero perdedor es el que no sabe perder [...] payaso cagado, un man que hace bromas y no te las aguantas”, dijo, haciendo referencia a las pesadas bromas que hizo en la prueba de beneficio y castigo.

A esto añadió: “Aparte, me agredes y dices que tienes un ataque de pánico, entonces hay que defender al agresor. Sí, tú pesas 20 kilos más que yo, eres un artista marcial, ¿yo qué puedo hacer contra ti? Nada".

Por último, y de manera diferente, se atrevió a darle un consejo: “Deberías mantener la compostura [...] en vez de hacer tanto ejercicio, haz ejercicio en el cerebro para que tengas lógica y raciocinio”.

Respuesta de Tebi Bernal a Nicolás Arrieta

Pese a que fue él quien dejó ver una actitud totalmente retadora, se mostró más calmado a la hora de responderle al creador de contenido.

“Primero, noto que estás muy nervioso. Estoy con una persona que puede tener una conversación totalmente inteligente frente a otra. Te estoy diciendo a ti que eres una persona inteligente, entonces puedes calmarte, respirar y tener la conversación”, afirmó.

De una manera consciente, se disculpó ante Arrieta y toda Colombia: “Te pido disculpas si te sentiste atemorizado, ¿listo? Actué desde mi emoción, lleno de un montón de acusaciones en un juego donde asumo que posiblemente estuve con personas que no lo toleraban; lo asumo y te pido disculpas públicamente por haber caminado hacia ti".

Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

Por último, le dio las gracias y le aseguró que es su fan, y que en algún momento, fuera de la competencia, podrán tener una buena conversación.

“Lo segundo es que te quiero dar gracias porque era un paso que me faltaba dar: controlarme... Metiste el dedo en la llaga constantemente y me siento muy orgulloso de no haber respondido a ello. Tienes toda la justificación en estos momentos, tienes la aprobación de las personas, tienes un gran público afuera, y lo que yo pueda o no decir va a ser mal visto. Entonces, a veces, como me lo han aconsejado, hay batallas que es mejor no tomarlas. En algún momento, ya te he dicho, soy tu fan; quizás afuera podamos tener una buena conversación”, concluyó.

