“No me importa lo que piensen”: Gabriela Spanic tras su más reciente cirugía

Tras su intervención quirúrgica en diciembre de 2021, la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Gabriela Spanic, fue invitada al programa Lo sé todo, del Canal 1, donde habló sobre esta última intervención y respondió a los comentarios que algunos de sus seguidores, así como otros famosos, hicieron en su contra.

“Vamos a hacer una corrección de su flacidez por una pérdida de peso que tuvo hace poco, le vamos a dar un poco más de cintura y vamos a levantar un poco sus glúteos”, fue la intervención del doctor especialista Luis Gil, acerca de la operación que le realizó a la actriz, conocida por su papel protagónico en la novela mexicana La usurpadora.

Entre tanto, en su entrevista Gabriela lució un vestido ceñido al cuerpo con el que se ven los resultados de su operación, así como lo feliz que se siente luego de su intervención. “Yo tengo 48 años de edad, este año cumplo 49, pero hay cosas que no se quitan con el ejercicio...”, aseguró la actriz, haciendo referencia a que sus “arreglos” estéticos habrían sido aquellos que con el esfuerzo del gimnasio no había logrado superar.

“Eso fue lo que me hice, me siento muy feliz, cada vez que me veo en el espeso digo, ¡qué operación tan exitosa! No me importa lo que piensen”, continuó afirmando en su entrevista, haciendo referencia a las críticas que ha recibido de algunas personas que no están de acuerdo con sus intervenciones quirúrgicas, afirmando que no le importaban esos comentarios, que se sentía feliz con los resultados obtenidos.

En su entrevista, la venezolana también recordó tanto que ella como su hijo fueron víctimas de un intento de homicidio que fue revelado a inicios de 2021, pero que habría tenido lugar algunos años atrás cuando esta mujer tenía unos 36 años. “Estoy viva gracias a Dios y mi hijo está vivo gracias a Dios. He sido una mujer muy valiente, Dios me ha dado mucha fuerza, de verdad. Porque fueron intentos de homicidio, no uno, sino varios”, declaró la reconocida y querida actriz sobre el peligro que vivió, al parecer, por parte de una de sus asistentes, quien habría querido envenenarla.

Es de recordar que Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento La Red del canal Caracol, estalló y dio a conocer sus percepciones en relación con las críticas que le estaban haciendo a una famosa actriz cuando decidió pasar de nuevo por el quirófano. Esto la llevó a recordar una anécdota propia.

Pues las críticas de los cambios que se realizó Spanic, luego de hacerse algunos ‘arreglitos’ y mejorar su figura tras una pérdida de peso, hizo que Mary recordara una situación similar, cuando ella misma ha sido cuestionada en otros lugares por su cuerpo o manera de actuar.

“Soy mujer y nací mujer”, dijo la presentadora. En situaciones pasadas, a Méndez la habrían calificado como ‘El Macho’ del programa de televisión La Red, esto por su ejercitado cuerpo que muestra en redes sociales y que, posiblemente, para muchos no es “femenino”. Sin embargo, eso no ha sido un motivo viable para que la presentadora de chismes, con más de 40 años de edad, dejase de levantar pesas.

Varios de los compañeros de set, que cada fin de semana se reúnen en el programa, trataron de calmar a Méndez y le recordaron que, al ser una figura pública, este tipo de altercados suceden más de lo común. No obstante, en su tono característico, la mujer contestó: “No me voy a poner a discutir mi vida ni con ustedes ni con nadie”.