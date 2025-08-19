Suscribirse

Novia de Fredy Guarín respondió a las críticas y dejó contundente mensaje

La joven compartió en sus redes sociales un mensaje respondiendo a los comentarios que recibe.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

20 de agosto de 2025, 1:58 a. m.
Fredy Guarín confirmó su nueva relación amorosa.
La pareja de Fredy Guarín, María José Ríos respondió a las críticas. | Foto: Instagram @fguarin13 / Montaje SEMANA

El exfutbolista colombiano Fredy Alejandro Guarín ha estado en el ojo público por sus recientes fotografías junto a su actual pareja María José Rojas, una empresaria, modelo y médica, encargada de dirigir una agencia de viajes y subir contenido sobre lo mismo.

Los rumores del romance entre la pareja ya habían salido a la luz, pues ya se les había visto juntos muy acaramelados en varios videos y en una foto que subió el exdeportista a sus historias, donde ambos estarían en lo que sería una avioneta y él la estaba tomando de la mano.

Contexto: Sara Uribe destapó drástica decisión que tomó tras relación amorosa con Fredy Guarín: “Ya aprendí”

Sin embargo, días después, Fredy y María José confirmaron su relación al publicar una ráfaga de tres fotografías en sus perfiles de Instagram y un tierno mensaje por parte del exjugador puerto boyacense.

Sin miedo te elijo, elegirme me permitió creer en que amar es posible, tomados de la mano, empezamos a recorrer este nuevo rumbo”, escribió el hombre, expresando sus sentimientos por la joven.

La noticia generó reacciones, por lo que los seguidores e internautas no dudaron en comentar la publicación y desearle buenos deseos: “Ojalá y le vaya bien, siempre se puede comenzar de cero”.

¿Cuál fue el mensaje de María José?

Aunque, muchos usuarios apoyaron la relación cuando se hizo pública, María José ha dejado en evidencia que también ha sido blanco de críticas y no solo por su actual pareja, sino apariencia y forma de ser.

Contexto: Pauleth Pastrana, expareja de Fredy Guarín, causa revuelo por fotografías junto a los hijos del futbolista: “Estaré siempre”

La modelo subió una foto a sus historias y dejó un mensaje en el que estaría respondiendo de manera contundente sobre lo que le han dicho y en la primera parte, habla sobre quién es ella, a qué se dedica y que la diferencia de otras personas.

“No me parezco a nadie. Soy doctora, trabajo duro por mis sueños, soy noble, auténtica y transparente. Tengo metas claras, amor propio y la certeza de quién soy. No vivo de comparaciones porque mi esencia no se repite”, escribió.

En la otra parte del texto, se siguió refiriendo a ella misma, mencionando las cualidades por las que se destaca y la seguridad que tiene sobre lo que significa que ella haga parte de la vida de las personas con las que está.

“Y sí, además de todo eso, soy hermosa: no solo por fuera, sino porque la fuerza, la disciplina y la paz con la que vivo también se reflejan en mí. Y con esa misma convicción sé que soy un regalo en la vida de quienes me tienen :)”, agregó la paisa.

Noticias relacionadas

Fredy GuarínExfutbolista colombiano

Noticias Destacadas

