Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

Estas son algunas de las combinaciones que lo podrían llevar a convertirse en millonario.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

25 de diciembre de 2025, 12:06 a. m.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Para el día después de Navidad, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio gordo en juegos de azar como chances y loterías. Es por esto que están atentos a las actualizaciones que brinda la familia de Walter Mercado, uno de los videntes con mayor credibilidad en el campo de la numerología.

En este caso, Betty B. Mercado compartió el horóscopo oficial, además de algunos consejos, recomendaciones y los números de la suerte para cada uno de los 12 signo del zodiaco occidental.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se abren nuevos horizontes que permiten replantear metas y fortalecer la autoestima. La suerte acompaña los proyectos que se inicien con determinación.

Números de la suerte: 3, 10, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro encuentra protección en lo divino y descubre talentos que habían permanecido ocultos. La estabilidad emocional será clave para atraer prosperidad.

Números de la suerte: 17, 26, 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La armonía en el amor y la generosidad marcan este cierre de año, favoreciendo nuevas oportunidades personales y profesionales.

Números de la suerte: 12, 21, 3.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El valor para enfrentar realidades pendientes será recompensado con bienestar físico y espiritual.

Números de la suerte: 20, 18, 10.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La fortaleza emocional y una actitud optimista serán claves para atraer amistades leales y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 17, 6, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La justicia, la estabilidad económica y el bienestar emocional se fortalecen, siempre que se priorice el amor propio.

Números de la suerte: 6, 15, 33.

Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad.
Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra recupera lo perdido y se anima a tomar decisiones que antes parecían imposibles, con el respaldo de su entorno cercano.

Números de la suerte: 4, 22, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La experiencia adquirida permite evitar errores del pasado y valorar los frutos del esfuerzo realizado.

Números de la suerte: 8, 12, 23.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario inicia una etapa de retos que se transforman en triunfos. La energía positiva impulsa la recuperación económica y el reconocimiento personal.

Números de la suerte: 7, 16, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se cierran ciclos negativos y se abre paso a la prosperidad, la claridad mental y la protección frente a energías adversas.

Números de la suerte: 8, 17, 26.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario recibe recompensas que antes parecían negadas, dando paso a una etapa de felicidad y plenitud.

Números de la suerte: 14, 5, 32.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis alcanza una armonía integral que le permite dejar atrás indecisiones y viejos miedos. La espiritualidad se convierte en su mayor tesoro.

Números de la suerte: 4, 15, 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

