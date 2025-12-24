Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

Para el día después de Navidad, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio gordo en juegos de azar como chances y loterías. Es por esto que están atentos a las actualizaciones que brinda la familia de Walter Mercado, uno de los videntes con mayor credibilidad en el campo de la numerología.

En este caso, Betty B. Mercado compartió el horóscopo oficial, además de algunos consejos, recomendaciones y los números de la suerte para cada uno de los 12 signo del zodiaco occidental.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre. Foto: Getty Images -- Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se abren nuevos horizontes que permiten replantear metas y fortalecer la autoestima. La suerte acompaña los proyectos que se inicien con determinación.

Números de la suerte: 3, 10, 21.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro encuentra protección en lo divino y descubre talentos que habían permanecido ocultos. La estabilidad emocional será clave para atraer prosperidad.

Números de la suerte: 17, 26, 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La armonía en el amor y la generosidad marcan este cierre de año, favoreciendo nuevas oportunidades personales y profesionales.

Números de la suerte: 12, 21, 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El valor para enfrentar realidades pendientes será recompensado con bienestar físico y espiritual.

Números de la suerte: 20, 18, 10.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La fortaleza emocional y una actitud optimista serán claves para atraer amistades leales y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 17, 6, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La justicia, la estabilidad económica y el bienestar emocional se fortalecen, siempre que se priorice el amor propio.

Números de la suerte: 6, 15, 33.

Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra recupera lo perdido y se anima a tomar decisiones que antes parecían imposibles, con el respaldo de su entorno cercano.

Números de la suerte: 4, 22, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La experiencia adquirida permite evitar errores del pasado y valorar los frutos del esfuerzo realizado.

Números de la suerte: 8, 12, 23.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario inicia una etapa de retos que se transforman en triunfos. La energía positiva impulsa la recuperación económica y el reconocimiento personal.

Números de la suerte: 7, 16, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se cierran ciclos negativos y se abre paso a la prosperidad, la claridad mental y la protección frente a energías adversas.

Números de la suerte: 8, 17, 26.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario recibe recompensas que antes parecían negadas, dando paso a una etapa de felicidad y plenitud.

Números de la suerte: 14, 5, 32.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis alcanza una armonía integral que le permite dejar atrás indecisiones y viejos miedos. La espiritualidad se convierte en su mayor tesoro.

Números de la suerte: 4, 15, 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.