Números de la suerte de Walter Mercado para el 27 de diciembre: señales para los 12 signos

Como cada día, Betty B. Mercado, una de las sobrinas del reconocido astrólogo compartió importante información con sus seguidores, pues luego del fallecimiento del vidente se convirtió en la encargada de continuar con su legado.

Para el sábado, 27 de diciembre destapó el horóscopo para cada uno de los signos del zodiaco universal, además de consejos, recomendaciones y los números la suerte que ayudarían a los creyentes en las energías del universo a convertirse en los ganadores de millonarios premios de juegos de azar.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el plano sentimental, el ambiente se muestra favorable para quienes buscan una nueva oportunidad en el amor. La clave estará en cuidar la salud.

Números de la suerte: 33, 8, 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Personas cercanas ayudarán a ver con mayor claridad ciertas decisiones. La perseverancia será recompensada si se actúa con constancia y disciplina.

Números de la suerte: 4, 28, 12.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Pensar antes de actuar permitirá avanzar con mayor seguridad y alcanzar objetivos de manera más efectiva.

Números de la suerte: 6, 25, 53.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ámbito emocional se fortalece, al tiempo que la intuición cobra protagonismo. Buen momento para planear el futuro con optimismo.

Números de la suerte: 17, 26, 8.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La serenidad emocional regresa y permite tomar decisiones con mayor madurez. Rodearse de personas positivas será fundamental.

Números de la suerte: 8, 44, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Aceptar otras perspectivas ayudará a fortalecer relaciones personales y sentimentales. Ceder también es una forma de crecer.

Números de la suerte: 9, 17, 35.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La determinación y la claridad de ideas impulsan logros importantes. Se abre el camino para avances laborales y nuevas posibilidades en el romance.

Números de la suerte: 12, 42, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Cambios inesperados en el ámbito laboral exigirán calma y capacidad de adaptación. Al soltar lo que ya no conviene, surgirán oportunidades valiosas.

Números de la suerte: 5, 20, 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La espiritualidad y la intuición guían los pasos, brindando respuestas cuando menos se esperan.

Números de la suerte: 22, 5, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Asuntos pendientes, especialmente legales o familiares, encuentran un punto de cierre. El hogar y la vida en pareja cobran protagonismo en esta jornada.

Números de la suerte: 11, 37, 9.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La empatía fortalece vínculos y mejora la relación de pareja. Los cambios traerán aprendizajes positivos.

Números de la suerte: 1, 14, 3.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de depurar emociones y enfocarse en metas realistas que devuelvan la paz interior.

Números de la suerte: 12, 50, 40.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.