Números de la suerte de Walter Mercado para el jueves, 7 de agosto; combinaciones que traerían triunfo en la lotería

El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vigente que nunca gracias a la labor de su sobrina y colaboradora Betty B. Mercado, quien continúa compartiendo el horóscopo diario con el mismo enfoque espiritual, inspirador y místico que lo caracterizó.

Para este jueves, 7 de agosto, las predicciones vienen cargadas de mensajes clave y una serie de combinaciones numéricas que podrían atraer suerte en la lotería y otros juegos de azar.

La jornada se presenta con una energía que favorece los cierres de ciclo, los reencuentros emocionales, el enfoque en lo esencial y el despertar del instinto intuitivo.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo – 18 de abril)

El entorno familiar exigirá mayor atención. Aquellas responsabilidades que han sido postergadas ya no pueden seguir esperando. Será necesario administrar el tiempo con inteligencia para cumplir con todo sin perder el equilibrio emocional.

Números de la suerte: 22, 18, 7.

Tauro (19 de abril – 19 de mayo)

Los deseos más profundos pueden cumplirse si se pide con fe. Las energías espirituales lo acompañan y guían hacia el éxito. El equilibrio económico comienza a restablecerse y con ello, también llega la paz interior.

Números de la suerte: 32, 28, 9.

Géminis (20 de mayo – 19 de junio)

El universo favorece su carisma y habilidades de comunicación. Es un momento ideal para expresar ideas, conquistar emocionalmente y formar nuevas amistades. La claridad mental le permitirá avanzar con determinación hacia sus metas.

Números de la suerte: 22, 14, 26.

Cáncer (20 de junio – 21 de julio)

La curiosidad lo impulsará a explorar caminos distintos y experiencias novedosas. Estará más receptivo a la opinión ajena y disfrutará de la compañía de personas que le brinden alegría y frescura. La energía positiva se hace notar.

Números de la suerte: 16, 5, 15.

Leo (22 de julio – 21 de agosto)

En el amor, será importante mirar más allá de las apariencias. No todo lo que brilla es oro, y esta jornada le recuerda que debe valorar lo auténtico. Las relaciones desequilibradas o dependientes deben quedar atrás.

Números de la suerte: 21, 13, 45.

Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre)

La mente puede jugar en contra si se enfoca en preocupaciones sin sentido. Es tiempo de invertir la energía en aprendizajes nuevos y en proyectos que le aporten estabilidad económica. Cuidado con decisiones impulsivas.

Números de la suerte: 38, 47, 21.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La vida da un giro inesperado y algunas cosas dejarán de estar disponibles. Aunque los cambios pueden generar incertidumbre, terminarán beneficiándolo a nivel personal y financiero. Adaptarse será la clave.

Números de la suerte: 4, 10, 33.

Escorpio (23 de octubre – 20 de noviembre)

Es momento de activar sus talentos creativos y confiar más en su sensibilidad. El pensamiento negativo puede bloquear las oportunidades; por eso, abrirse a los milagros y a lo inesperado traerá mejores resultados.

Números de la suerte: 6, 12, 8.

Sagitario (21 de noviembre – 20 de diciembre)

Viejos amores o recuerdos del pasado podrían volver a aparecer. Reflexione antes de tomar decisiones impulsivas y evite repetir patrones del pasado. El análisis previo será esencial para no tropezar dos veces con la misma piedra.

Números de la suerte: 32, 2, 17.

Capricornio (21 de diciembre – 18 de enero)

La suerte está de su lado. Es un buen día para aventurarse en nuevos caminos laborales o financieros, sin descuidar los compromisos actuales. Recupera dinero y fortalece su posición.

Números de la suerte: 1, 34, 21.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero – 17 de febrero)

Asuntos del pasado se transforman en oportunidades. Las conexiones con el exterior o el contacto con personas en el extranjero abrirán puertas importantes. Reconocimientos, avances y prestigio están al alcance.

Números de la suerte: 2, 26, 16.

Piscis (18 de febrero – 19 de marzo)

Trabaje en mejorar sus relaciones personales. La amabilidad, la cooperación y la empatía traerán armonía a su entorno. Dar una segunda oportunidad puede marcar la diferencia.

Números de la suerte: 10, 2, 50.