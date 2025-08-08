Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca

Las cifras compartidas por el astrólogo podrían convertirse en aliados para quienes decidan probarlas en juegos de azar.

Redacción Gente
9 de agosto de 2025, 3:16 a. m.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

El sábado 9 de agosto estará marcado por la influencia de la Luna Llena, un evento que, según la astrología, potencia las emociones, impulsa los cambios y abre caminos para nuevas oportunidades.

La energía de este fenómeno se proyectará en cada signo zodiacal, otorgando claridad en los pensamientos, determinación en las acciones y, para algunos, una dosis extra de buena fortuna.

Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo – 18 de abril)

La Luna Llena lo vuelve más introspectivo de lo habitual. Es momento de dejar brillar su luz y utilizar esa energía característica para superar cualquier obstáculo. Rodéese de personas positivas que lo inspiren a recuperar su entusiasmo.

Números de la suerte: 15, 48, 3.

Lo más leído

1. Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su divorcio: este fue el triste mensaje que compartieron
2. Mafe Carrascal criticó la marcha pro Uribe y le recordaron fotografía. Le enviaron fuerte mensaje
3. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

Tauro (19 de abril – 19 de mayo)

Esta jornada traerá alivio a pequeños malestares recientes. El optimismo será su mejor aliado para sentirse renovado. Mantenga firmeza en sus ideas, ya que tendrá la claridad mental necesaria para ordenar asuntos pendientes.

Números de la suerte: 11, 28, 18.

Géminis (20 de mayo – 19 de junio)

El dinero fluye para concretar un sueño largamente esperado. La Luna Llena favorece reuniones y lazos afectivos, fortaleciendo amistades pasadas y presentes.

Números de la suerte: 25, 7, 10.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el segundo fin de semana de agosto, según la IA

Cáncer (20 de junio – 21 de julio)

Enfoque y dedicación serán clave. Es momento de llevar a cabo ideas brillantes y mejorar hábitos. Priorice aquello que realmente le importa.

Números de la suerte: 8, 18, 49.

Leo (22 de julio – 21 de agosto)

Buenas noticias en el ámbito financiero llegarán de forma inesperada. El descanso será esencial para recuperar energías físicas y emocionales.

Números de la suerte: 30, 25, 2.

Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre)

Confiar en su círculo cercano será clave para aliviar responsabilidades. Practique la paciencia y permita que todo fluya sin apresurarse.

Números de la suerte: 4, 34, 25.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La energía lunar impulsa a eliminar lo negativo y proteger lo que le pertenece. La actitud positiva será su mejor herramienta.

Números de la suerte: 9, 44, 29.

Escorpio (23 de octubre – 20 de noviembre)

Haga planes para compartir y disfrutar. Evite discusiones sin sentido y priorice lo realmente importante.

Números de la suerte: 13, 5, 9.

Contexto: Los signos del horóscopo chino con más probabilidades de realizar un viaje internacional en agosto, según la IA

Sagitario (21 de noviembre – 20 de diciembre)

El romance se enciende, mezclándose incluso con el ámbito laboral. La atracción y el magnetismo estarán de su lado.

Números de la suerte: 38, 9, 14.

Capricornio (21 de diciembre – 18 de enero)

Renueva la fe en el amor y vive momentos gratos bajo la luz lunar. Controle gastos, pero sin caer en excesos de austeridad.

Números de la suerte: 7, 21, 30.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero – 17 de febrero)

Sensibilidad y romanticismo lo acompañarán. El amor se presenta con nuevas posibilidades.

Números de la suerte: 2, 50, 11.

Piscis (18 de febrero – 19 de marzo)

Es un día para liderar y mostrar talentos. Busque el reencuentro con amistades y prepárese para días de intensa actividad.

Números de la suerte: 1, 18, 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca

3. Fuerte discusión entre los participantes de uno de los equipos del ‘Desafío Siglo XXI’: “Entonces yo fui el malo del paseo”

4. Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

5. Dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás: video de la posible fractura en Millonarios vs. Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoSuerteNúmerosHoróscoposignos del zodiacosignos zodiacales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.