Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca
Las cifras compartidas por el astrólogo podrían convertirse en aliados para quienes decidan probarlas en juegos de azar.
El sábado 9 de agosto estará marcado por la influencia de la Luna Llena, un evento que, según la astrología, potencia las emociones, impulsa los cambios y abre caminos para nuevas oportunidades.
La energía de este fenómeno se proyectará en cada signo zodiacal, otorgando claridad en los pensamientos, determinación en las acciones y, para algunos, una dosis extra de buena fortuna.
Aries (20 de marzo – 18 de abril)
La Luna Llena lo vuelve más introspectivo de lo habitual. Es momento de dejar brillar su luz y utilizar esa energía característica para superar cualquier obstáculo. Rodéese de personas positivas que lo inspiren a recuperar su entusiasmo.
Números de la suerte: 15, 48, 3.
Tauro (19 de abril – 19 de mayo)
Esta jornada traerá alivio a pequeños malestares recientes. El optimismo será su mejor aliado para sentirse renovado. Mantenga firmeza en sus ideas, ya que tendrá la claridad mental necesaria para ordenar asuntos pendientes.
Números de la suerte: 11, 28, 18.
Géminis (20 de mayo – 19 de junio)
El dinero fluye para concretar un sueño largamente esperado. La Luna Llena favorece reuniones y lazos afectivos, fortaleciendo amistades pasadas y presentes.
Números de la suerte: 25, 7, 10.
Cáncer (20 de junio – 21 de julio)
Enfoque y dedicación serán clave. Es momento de llevar a cabo ideas brillantes y mejorar hábitos. Priorice aquello que realmente le importa.
Números de la suerte: 8, 18, 49.
Leo (22 de julio – 21 de agosto)
Buenas noticias en el ámbito financiero llegarán de forma inesperada. El descanso será esencial para recuperar energías físicas y emocionales.
Números de la suerte: 30, 25, 2.
Virgo (22 de agosto – 21 de septiembre)
Confiar en su círculo cercano será clave para aliviar responsabilidades. Practique la paciencia y permita que todo fluya sin apresurarse.
Números de la suerte: 4, 34, 25.
Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)
La energía lunar impulsa a eliminar lo negativo y proteger lo que le pertenece. La actitud positiva será su mejor herramienta.
Números de la suerte: 9, 44, 29.
Escorpio (23 de octubre – 20 de noviembre)
Haga planes para compartir y disfrutar. Evite discusiones sin sentido y priorice lo realmente importante.
Números de la suerte: 13, 5, 9.
Sagitario (21 de noviembre – 20 de diciembre)
El romance se enciende, mezclándose incluso con el ámbito laboral. La atracción y el magnetismo estarán de su lado.
Números de la suerte: 38, 9, 14.
Capricornio (21 de diciembre – 18 de enero)
Renueva la fe en el amor y vive momentos gratos bajo la luz lunar. Controle gastos, pero sin caer en excesos de austeridad.
Números de la suerte: 7, 21, 30.
Acuario (19 de enero – 17 de febrero)
Sensibilidad y romanticismo lo acompañarán. El amor se presenta con nuevas posibilidades.
Números de la suerte: 2, 50, 11.
Piscis (18 de febrero – 19 de marzo)
Es un día para liderar y mostrar talentos. Busque el reencuentro con amistades y prepárese para días de intensa actividad.
Números de la suerte: 1, 18, 37.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.