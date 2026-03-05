Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

El 2026 inició rodeado de una atmósfera de renovación y optimismo, marcando el comienzo de un ciclo que muchas personas perciben como propicio para realizar cambios y abrirse a nuevas posibilidades.

Con la llegada de este nuevo periodo, la astrología volvió a captar la atención de quienes buscan orientaciones simbólicas para afrontar la rutina diaria y los retos personales.

En medio de este panorama, al cerrar la semana del 5 de marzo, Betty B. Mercado, sobrina del reconocido astrólogo Walter Mercado, compartió los números de la suerte dirigidos a quienes conservan la esperanza de ganar la lotería. Estas predicciones fueron publicadas por el medio El Nuevo Herald y se presentaron organizadas según cada signo del zodiaco.

Así, los primeros meses del año avanzan con una energía particular en la que la ilusión, la confianza y el deseo de superación se combinan con la expectativa de que el 2026 traiga decisiones importantes, procesos de cambio y nuevas oportunidades en diferentes aspectos de la vida.

Aries

Una situación positiva traerá alegría y renovará las esperanzas en el amor. Conviene reflexionar sobre las preocupaciones, ya que muchas pueden estar distorsionadas frente a la realidad.

Números de suerte: 14, 1, 8.

Tauro

Se abren oportunidades para iniciar nuevas etapas. Es recomendable tomar decisiones importantes con calma, especialmente en el plano sentimental, donde podrían surgir cambios. Organizar la vida será clave.

Números de suerte: 10, 42, 50.

Géminis

La sinceridad permitirá fortalecer vínculos. La fortuna favorece tanto el amor como las finanzas, mientras que la confianza y la paciencia serán esenciales para consolidar una relación estable.

Números de suerte: 1, 34, 15.

Cáncer

Algunos asuntos familiares pueden generar tensión, por lo que lo mejor será mantener la calma. En el amor podrían surgir momentos intensos que exigirán cambios y una visión más madura de la situación.

Números de suerte: 51, 37, 28.

Leo

Las emociones estarán muy presentes durante la jornada. Es conveniente dejar que las cosas fluyan con naturalidad y evitar insistir en lo que no puede ser. Buscar distracciones ayudará a mantener el equilibrio.

Números de suerte: 21, 7, 3.

Virgo

Será importante mantener los pies sobre la tierra, sobre todo en temas económicos. Revisar el presupuesto y evitar gastos innecesarios ayudará a prevenir complicaciones financieras. Escuchar consejos de personas cercanas puede ser beneficioso.

Números de suerte: 7, 35, 2.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra

La duda o la incertidumbre podrán superarse si se toma una decisión firme. La intuición jugará un papel clave para encontrar respuestas y avanzar con mayor claridad.

Números de suerte: 44, 39, 2.

Escorpio

Llega el momento de adaptarse a cambios y nuevas dinámicas, especialmente relacionadas con la tecnología. También podrían surgir oportunidades económicas y encuentros que resulten favorables en el ámbito laboral.

Números de suerte: 11, 9, 13.

Sagitario

Una persona que antes pasaba desapercibida podría despertar nuevas emociones. La pasión aumenta, aunque será necesario controlar los celos y las inseguridades para mantener el equilibrio en la relación.

Números de suerte: 32, 18, 4.

Capricornio

A pesar de posibles tensiones en el entorno laboral, se logrará salir adelante con éxito. Este proceso permitirá fortalecer la confianza personal y dejar atrás dependencias emocionales.

Números de suerte: 37, 6, 45.

Acuario

Será posible superar un momento de emociones intensas. Aunque no es el mejor instante para formalizar relaciones, sí se presentan oportunidades para desarrollar ideas y mejorar la comunicación con los demás.

Números de suerte: 29, 40, 31.

Piscis

La mente estará muy activa, con múltiples ideas relacionadas con el trabajo. Mantener la concentración será fundamental para avanzar, mientras que la cooperación con otros evitará tensiones al final del día.

Números de suerte: 22, 10, 12.