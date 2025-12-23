Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy martes, 23 de diciembre: golpe de suerte antes de Navidad

El legado del astrólogo sigue presente para muchos, quienes recurren a sus predicciones para rodearse de suerte y fuerza.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de diciembre de 2025, 2:15 p. m.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
El recuerdo y la influencia de Walter Mercado continúan presentes, especialmente en la época decembrina, cuando muchas personas buscan guía espiritual para cerrar el año con buenas energías y esperanza de prosperidad.

Siguiendo ese legado, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, mantiene viva la tradición al difundir mensajes y predicciones dirigidas a cada signo del zodiaco.

De acuerdo con lo informado por El Nuevo Herald, en esta oportunidad reveló los números de la suerte correspondientes al 23 de diciembre, una fecha que para muchos simboliza oportunidades de cambio y atracción de la buena fortuna, especialmente por ser víspera de Navidad.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Vive una etapa de renovación y confianza en los cambios que atraviesa. La esperanza impulsa su avance y refuerza su fortaleza física y mental.

Números de suerte: 12, 7, 15.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Se vuelve prioritario el cuidado del cuerpo y la mente. La calma interior será clave para afrontar retos y mantener la estabilidad que tanto valora.

Números de suerte: 48, 30, 4.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Se abre a nuevas ideas enfocadas en el bienestar propio y familiar. Su capacidad de adaptación y optimismo lo impulsa hacia el éxito.

Números de suerte: 44, 18, 6.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La sensibilidad emocional se intensifica. Es momento de proteger el corazón, buscar paz interior y apoyarse en la espiritualidad.

Números de suerte: 30, 19, 8.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La energía positiva lo acompaña y le permite brillar. La confianza personal transforma obstáculos en oportunidades de éxito.

Números de suerte: 7, 17, 11.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Gana claridad mental para resolver tensiones. La perseverancia fortalece su bienestar y construye bases sólidas para el futuro.

Números de suerte: 19, 9, 33.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

La suerte y las sorpresas positivas se hacen presentes, especialmente en lo económico. La fe personal lo ayuda a superar cualquier dificultad.

Números de suerte: 18, 36, 20.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Los procesos de transformación traen aprendizaje y crecimiento. La flexibilidad y la esperanza serán fundamentales para avanzar.

Números de suerte: 23, 13, 29.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se activa su espíritu aventurero y se abren nuevas experiencias. El contacto con personas extranjeras favorece el ámbito profesional.

Números de suerte: 15, 11, 2.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La disciplina y el esfuerzo constante se reflejan en bienestar duradero. Mantener el control frente a los cambios será su ventaja.

Números de suerte: 10, 5, 34.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La creatividad y las ideas innovadoras toman protagonismo. Su visión clara puede generar transformaciones positivas en su entorno.

Números de suerte: 14, 50, 42.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Llegan sorpresas y cambios inesperados. Es importante adaptarse y manejar con cuidado los gastos durante la temporada festiva.

Números de suerte: 44, 18, 1.

Noticias Destacadas