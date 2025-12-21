Gente

Mhoni Vidente advirtió sobre angustiante suceso antes de que acabe el año: “Lo que menos piensas, va a pasar”

La celebridad comentó acerca de lo que veía para los siguientes días, teniendo en cuenta que ya casi termina el 2025.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de diciembre de 2025, 10:30 a. m.
Mhoni Vidente habló sobre suceso que visualizaba. Foto: YouTube El Heraldo de México

Mhoni Vidente se ha posicionado como una de las figuras más reconocidas e influyentes del ámbito esotérico en Latinoamérica, gracias a las predicciones y mensajes espirituales que difunde a través de distintos medios de comunicación. Algunos de sus pronósticos, que con el tiempo han sido asociados a hechos relevantes, han captado la atención y el asombro de un amplio sector del público.

Recientemente, en el marco del inicio del último mes del año, la astróloga concedió una entrevista a El Heraldo de México, en la que se refirió a las visiones que tiene para el tramo final de 2025. Durante la conversación, la pitonisa fue enfática al compartir sus percepciones, advirtiendo que las semanas venideras estarían marcadas por desafíos y movimientos importantes.

Según quedó registrado, Mhoni Vidente habló sobre lo que visualizaba para los siguientes días, augurando que habría situaciones complejas y preocupantes. Pese a que advirtió que los cambios se darían pronto, sí habló acerca del nuevo año.

Alarmante vaticinio de Mhoni Vidente sobre crudo suceso natural que golpearía en diciembre: “Es increíble”

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad señaló que veía que habría un suceso natural que golpearía fuerte un lado del mundo, causando estragos. Pese a que no profundizó, sí mencionó que presentía que sería de magnitud alta.

Mhoni Vidente puntualizó que detallaba un sismo de 9.0 en la región oriental, específicamente en zonas como Japón o Indonesia. Allí vinculó el tema del agua y su potencia, sin calcular lo que ocasionaría.

Se visualiza un sismo de 9 grados en Japón, Indonesia, o la península de Rusia. De lejos, pero cuidado con el tsunami que nos pueda salpicar. Todavía este año no se acaba hasta el 31 de diciembre, tenemos oportunidad de cumplir propósitos”, comentó, recordando que ya había hablado de estos temas semanas atrás.

YouTube video XkVJiDQ1F68 thumbnail

No obstante, la astróloga explicó que había una carta que se posaría en el 2026, augurando que no sería sencillo y podría convertirse en un escenario donde varias situaciones lamentables pasarían.

La carta del loco son los peores momentos en la peor situación de líderes mundiales. Así que es el año del cero, no hay nada, hay que llenarlo de algo... es el antes. Un año del parteaguas de la humanidad”, aseguró.

“Lo que menos piensas, va a pasar”, agregó, dejando un sinsabor hasta en su compañera de formato.

