Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 15 de abril

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el miércoles 15 de abril, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco. Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

A pesar de posibles tensiones con personas cercanas, la clave estará en mantener la calma y apostar por el diálogo.

Números de suerte: 9, 15, 33.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La paciencia será puesta a prueba, especialmente en el entorno cercano. Más que reaccionar, conviene observar y actuar con inteligencia emocional.

Números de suerte: 49, 3, 10.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

El enfoque estará en la sanación interna. Liberarse de cargas del pasado permitirá avanzar con mayor claridad.

Números de suerte: 25, 10, 34.

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Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las oportunidades económicas comienzan a tomar forma. Es un día para actuar con inteligencia y defender lo que se considera justo, sin perder el equilibrio.

Números de suerte: 33, 19, 2.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

La firmeza en las decisiones marcará la diferencia. Este signo deberá poner límites claros y apostar por sus ideas con valentía.

Números de suerte: 37, 1, 50.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Estar presente para quienes lo necesitan no solo fortalecerá vínculos, sino que también traerá una sensación de estabilidad que impacta otras áreas de la vida.

Números de suerte: 18, 20, 5.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Viajes o cambios de ambiente podrían resultar más beneficiosos de lo esperado, incluso en términos de nuevas oportunidades económicas.

Números de suerte: 2, 18, 7.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

La clave estará en mantener el enfoque y aprovechar cada oportunidad con disciplina. El esfuerzo comenzará a dar resultados visibles.

Números de suerte: 11, 45, 17.

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Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Mantener hábitos saludables será fundamental para sostener la energía necesaria y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

Números de suerte: 5, 12, 14.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Evitar influencias externas y confiar en el propio criterio permitirá tomar decisiones más acertadas, especialmente en temas financieros.

Números de suerte: 14, 6, 20.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Alejarse de conflictos innecesarios permitirá mantener la claridad mental para enfocarse en lo que realmente importa.

Números de suerte: 6, 20, 8.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Es un buen momento para tomar el control de las finanzas y apostar por proyectos que generen crecimiento a largo plazo.

Números de suerte: 28, 5, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.