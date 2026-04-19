Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de abril

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el lunes 20 de abril, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día invita a celebrar junto a los seres queridos. La energía positiva y el optimismo serán clave para atraer abundancia y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 11, 40, 59.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tras superar distintos retos, este signo entra en una etapa de mayor estabilidad. Es momento de disfrutar los logros y abrirse a la prosperidad.

Números de la suerte: 10, 32, 16.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La reflexión y el cambio de mentalidad marcarán la jornada. Alejarse de lo negativo permitirá abrir caminos hacia nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 9, 40, 44.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la familia toman protagonismo. La armonía emocional será clave para atraer bienestar y estabilidad económica.

Números de la suerte: 21, 30, 56.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día se presta para agradecer y enfocarse en lo positivo. Dejar atrás la negatividad permitirá avanzar hacia nuevas metas.

Números de la suerte: 5, 39, 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La creatividad y la alegría estarán presentes. Compartir con otros y mantener una actitud positiva será fundamental para atraer éxito.

Números de la suerte: 1, 11, 31.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El optimismo será el motor principal. Enfocarse en lo bueno permitirá dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 9, 50, 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La determinación será clave para superar desafíos. Tomar el control de las situaciones permitirá avanzar con mayor seguridad.

Números de la suerte: 21, 8, 44.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se abre un nuevo ciclo lleno de posibilidades. La conexión con seres queridos y la proyección hacia el futuro serán protagonistas.

Números de la suerte: 9, 44, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El agradecimiento y la celebración marcarán la jornada. Es un momento ideal para abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.

Números de la suerte: 8, 40, 31.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Nuevas noticias y proyectos comienzan a tomar forma. Este signo inicia una etapa de crecimiento personal y económico.

Números de la suerte: 32, 40, 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La renovación personal será evidente. Tras superar obstáculos, llegan bendiciones y cambios positivos, especialmente en el amor y la estabilidad.

Números de la suerte: 29, 44, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.