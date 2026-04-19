Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de abril

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.
Para el lunes 20 de abril, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El día invita a celebrar junto a los seres queridos. La energía positiva y el optimismo serán clave para atraer abundancia y nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 11, 40, 59.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tras superar distintos retos, este signo entra en una etapa de mayor estabilidad. Es momento de disfrutar los logros y abrirse a la prosperidad.
Números de la suerte: 10, 32, 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La reflexión y el cambio de mentalidad marcarán la jornada. Alejarse de lo negativo permitirá abrir caminos hacia nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 9, 40, 44.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El hogar y la familia toman protagonismo. La armonía emocional será clave para atraer bienestar y estabilidad económica.
Números de la suerte: 21, 30, 56.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El día se presta para agradecer y enfocarse en lo positivo. Dejar atrás la negatividad permitirá avanzar hacia nuevas metas.
Números de la suerte: 5, 39, 31.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La creatividad y la alegría estarán presentes. Compartir con otros y mantener una actitud positiva será fundamental para atraer éxito.
Números de la suerte: 1, 11, 31.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El optimismo será el motor principal. Enfocarse en lo bueno permitirá dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 9, 50, 38.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La determinación será clave para superar desafíos. Tomar el control de las situaciones permitirá avanzar con mayor seguridad.
Números de la suerte: 21, 8, 44.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Se abre un nuevo ciclo lleno de posibilidades. La conexión con seres queridos y la proyección hacia el futuro serán protagonistas.
Números de la suerte: 9, 44, 25.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El agradecimiento y la celebración marcarán la jornada. Es un momento ideal para abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.
Números de la suerte: 8, 40, 31.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Nuevas noticias y proyectos comienzan a tomar forma. Este signo inicia una etapa de crecimiento personal y económico.
Números de la suerte: 32, 40, 16.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La renovación personal será evidente. Tras superar obstáculos, llegan bendiciones y cambios positivos, especialmente en el amor y la estabilidad.
Números de la suerte: 29, 44, 31.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.