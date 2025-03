Papá de Meghan se despacha de nuevo: dice que su ‘show’ en Netflix es “doloroso” y que su abuela estaría “revolcándose en su tumba”

El show de Meghan Markle en Netflix ha desatado todo tipo de críticas, especialmente en la prensa inglesa. Pero la más despiadada ha sido la de su papá, Thomas Markle. La esposa del príncipe Harry volvió a la pantalla chica luego de dos años del estreno de Harry y Meghan en Netflix, ahora con With Love, Meghan , una serie de ocho episodios. “No buscamos la perfección, sino la diversión”, dice ella en el tráiler, que promociona su nueva apuesta, vestida de forma impecable. Entre risas, añade que siempre le ha gustado “tomar algo corriente y transformarlo en algo sofisticado”.

Dos años después del estreno de 'Harry y Meghan' en Netflix, la exactriz de 43 años vuelve a la plataforma de 'streaming' estadounidense con "With Love, Meghan", una serie de ocho episodios.

Tras ver el programa, Thomas Markle aseguró que su mamá estaría más o menos revolcándose en su tumba. Asegura que Doris, la abuela de Meghan, murió en 2011 a los 91 años y que “adoraba” a su nieta infinitamente. En una entrevista con el diario The Daily Mail , Markle aseguró que le dolió en el alma un aparte del programa en el que ella corrige a su amiga, la actriz Mindy Kaling, por llamarla “Meghan Markle”.

“Es muy gracioso que sigas diciendo ‘Meghan Markle’, ya sabes que ahora soy Sussex”, le dice la esposa de Harry. “Tienes hijos y dices: no, comparto mi nombre con mis hijos. No sabía lo significativo que sería para mí, pero significa mucho decir: este es nuestro apellido. Nuestro pequeño apellido”.

La afirmación sorprendió teniendo en cuenta que Meghan es quizás una de las personas que más daño le ha hecho a la realeza en los últimos años. En su famosa entrevista con Oprah no la bajó de racista. “ Mi madre amaba mucho a Meghan, pero estaría muy decepcionada de escuchar que Meghan ya no quiere usar el nombre ‘Markle’. Mi madre estaba orgullosa de ser una Markle. Yo también . Meghan nunca tuvo un problema con el nombre Markle hasta que conoció al príncipe Harry”, dijo.

El papá de Meghan no tiene ninguna relación con ella desde hace años. El hombre también apareció hace unos años en un documental pidiéndole a Meghan que le diera una oportunidad de hablar y contando el completo abandono que vivía por parte de su hija. Incluso narró que había sufrido un ictus y que, ni por eso, Meghan había aparecido. “Si no se presenta a un derrame cerebral, si eso no la conmueve, ¿qué lo hará?”, sostuvo.