Paulina Vega publicó fotos del accidente que tuvo en sus vacaciones

Paulina Vega Dieppa, quien es modelo, presentadora y reina de belleza, fue coronada en 2014 como la mujer más bella del planeta. Además de ser una de las mujeres más hermosas de Colombia, se ha caracterizado por publicar fotografías de su vida privada en redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la exMiss Universo llamó la atención de sus más de seis millones de seguidores, al publicar algunas fotografías de una playa paradisíaca, de la cual no dio referencias, en uno de sus múltiples viajes. No obstante, el sitio no fue lo que sorprendió a los fanáticos.

En una de las imágenes se ve una herida que se habría realizado en una de sus piernas; aparece con una extremidad cubierta de sangre, producto de un fuerte raspón sobre su rodilla derecha.

Sin duda alguna, los comentarios y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos se mostraron preocupados por su estado de salud e, incluso, le desearon una pronta recuperación: “Me Gusta”, “Que rasponazo tan duro. La coca que se va a formar es buena”, “Y que te paso mí Pau, te pegaste duro”, “no sabia que los ángeles sangraban”, “¿Qué te pasó? Hasta ahorita te vi así, ojalá te mejores rápido, nos haces mucha falta en las redes para deleitarnos con una mujer tan hermosa. Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo se vería Paulina Vega con el cabello pintado de rubio?

Paulina Vega sabe cómo manejar su perfil de Instagram, que cuenta con casi seis millones de seguidores. Fotografías en la playa, en vestido de baño y con su carismática sonrisa vuelve loco a más de uno. La modelo mantiene a sus fanáticos ‘pegados’ a sus publicaciones.

Meses atrás, Paulina llamó la atención con una de sus publicaciones en las que se le ve algo diferente en su cabello. Su particular color negro, con el que ganó Miss Universo y presentó programas en la televisión colombiana, había desaparecido.

El pelo rubio, en ese momento, se apoderó de su cabeza y sin dudarlo se lo dio a conocer a todo el mundo. Eso sí, mensajes a favor y en contra de su cambio de look comenzaron a llegar en los comentarios de la fotografía.

“¿Qué es estoooooo? hermosaassaa”; “Ay no, qué atentado al pelo”; “Prefiero verte con el cabello oscuro, no quiero verte catira”; “Wowwww... ¡belleza pura!”, son algunas de las palabras de apoyo o rechazo que se pueden leer en la publicación.

Cabe mencionar que Vega es recordada por una publicación en la que sorprendió a sus seguidores. La modelo subió una fotografía calificada por muchos como subida de tono; no precisamente por lo sensual. En la imagen se le vio con los pantalones abajo, junto a un carro y en medio de la naturaleza.

Este no fue uno de sus trabajos de modelaje, fue un momento íntimo en el que al parecer no aguantó su deseo de ir al baño y habría decidido bajarse del vehículo y hacer sus necesidades fisiológicas. La fotografía está acompañada con la siguiente frase: “Excusez-moi” (perdón, en español).

Sin embargo, alcanzó a tener más de 23.000 interacciones. Hay quienes le resaltan su naturalidad y espontaneidad, pero hay otros que le cuestionan su falta de glamour y respeto.

Entre los comentarios que ha recibido la modelo y presentadora es que, pese al ambiente en el que se encontraba, no pierde su belleza. Aunque esté sin maquillaje en la fotografía, muchos de sus seguidores le destacaron lo hermosa que se veía en medio del paisaje.

Pese a que la gran mayoría de los comentarios fueron positivos, Vega decidió eliminar la publicación.