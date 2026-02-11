Periodista no se contuvo y rompió en llanto en plena transmisión por dura situación en Córdoba: “Nos ha tocado”

La situación en Córdoba sigue preocupando a millones de personas, precisamente por las crudas imágenes que se han conocido de la zona afectada por las lluvias y el desborde del agua. Cientos de familias se vieron golpeadas por las condiciones, sufriendo dolorosas pérdidas.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, indicó que al menos hay 13 barrios de Montería completamente inundados, afrontando una crisis grave por pérdidas humanas, materiales y animales. En diálogo con Blu Radio, contó un poco sobre esto, despertando la preocupación generalizada.

“Tenemos unos cuatro o cinco personas fallecidas, hay animales muertos por cantidades, cultivos perdidos; más de 40.000 hectáreas afectadas. Este es un hecho sin precedentes en la historia del Departamento de Córdoba”, dijo.

Ante este panorama, cientos de personas han mostrado su solidaridad para ayudar y beneficiar a quienes fueron víctimas de estas inundaciones. Muchos recolectan insumos y elementos necesarios, tratando de brindar apoyo en un contexto tan difícil.

Una de las que se mostró bastante afectada fue Melanie Wanke, periodista de WinSport, quien estaba en vivo y no logró contener su llanto al enviar un mensaje a todos los afectados por el agua. La comunicadora se encontraba en medio de la previa de la transmisión del partido entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira, por lo que quiso dar unas palabras de apoyo.

“Primero déjeme enviarle un mensaje de solidaridad a toda Córdoba y a toda Montería. La verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil con las inundaciones”, dijo, bastante afectada.

Wanke no se pudo contener y se mostró muy triste; se le quebró la voz y rompió en llanto al revivir toda la crisis que se ha registrado en medios y redes sociales.

“Hablo en primera persona porque nos ha tocado y es momento de solidaridad para todos”, agregó.

El compañero de la periodista la abrazó y la consoló, precisamente al verla derrumbarse por la situación y la crisis en esta zona del país. Pese a que continuó con los temas de coyuntura, se le veía bastante afectada.