Piqué y Shakira están de celebración; el español tiene al aire sorpresiva reacción frente a Clara Chía

“Pese a que no es un día normal, lejos de tomárselo libre, Gerard ha cumplido con sus compromisos profesionales y a primera hora acudió a su empresa para ultimar los detalles de la próxima jornada de la King’s League”, preció la agencia de noticias.

Piqué habló de su separación con Shakira

El ibérico, además, aprovechó el diálogo con el reconocido espacio radial para puntualizar que la única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia a nada, ya que “gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad”.

“Buscan que te afecte, hacer daño. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso”, sentenció Gerard Piqué.