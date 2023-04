Polémico trino de Manuel Medrano sobre mujeres menstruantes desató críticas en redes

El cantante colombiano Manuel Medrano, nuevamente está en el ojo del huracán tras publicar un trino por medio de su cuenta de Twitter en el que hablaba de lo bueno que era compartir la vida con una mujer; sin embargo, el artista se refirió a una “persona menstruante”, lo cual desató miles de comentarios por partes de los internautas.

“Qué bien nos hace a algunos hombres contar con la compañía y el amor de una persona menstruante”, trinó Medrano.

La publicación de los artistas generó fuerte polémica, ya que para algunos usuarios de Twitter, el uso de las palabras “persona menstruante” no solo carece de una fuerte imprecisión, sino que también fue un mensaje excluyente para las personas transgénero.

El cantante colombiano Manuel Medrano, nuevamente está en el ojo del huracán. - Foto: Instagram Manuel Medrano

Uno de los comentarios que hizo uno de los seguidores fue: " Y no sé, no es más sencillo decir “mujer” y no caer en ese juego tonto de las palabras?”. Como respuesta, Medrano explicó el mensaje que había publicado en su red social y manifestó de nuevo que ama las “personas menstruantes”.

“Pareciera que sí, pero es una realidad que en este momento de la historia “cualquier persona puede considerarse una mujer” entonces cada vez hay que ser más específicos, ¿y por qué no? Yo amo a las personas menstruantes, he ahí el secreto de la vida”, escribió el artista.

Al no ser suficiente la explicación que dio el artista con dicha respuesta, horas después publicó por medio de su cuenta de Twitter un nuevo trino en donde dio explicaciones a sus declaraciones y señaló que su comentario no “es una fobia hacia otras identidades y tampoco es violencia de género”.

“Soñar con una familia, una mujer biológica que se identifique como mujer y tener hijos en mi juventud NO ES UNA FOBIA HACIA OTRAS IDENTIDADES Y TAMPOCO ES VIOLENCIA DE GÉNERO. NO ES NINGÚN PROBLEMA! NO ESTOY HABLANDO DE NADA NI DE NADIE MÁS”, trinó Medrano.

No obstante, la polémica continuó y no siendo suficiente la explicación del cantante, Sebastián Casas, quien se identifica como periodista de ‘RCN Radio’ en su cuenta de Twitter, le pidió al cantante parar con su “discurso transfóbico”, pero ante esto, Mediano salió en su propia defensa y le respondió:

El cantante colombiano Manuel Medrano.

“El único discurso en esta cuenta es de amor respetado periodista de @CanalRCN @lafm lo invito a dejar de desinformar y ejercer calumnias sobre mí, edúquese desde la comprensión de lectura y la democracia de la que habla su perfil. El periodismo es sinónimo de verdad, respétese”, trinó Medrano.

Cabe mencionar que el artista colombiano se ha visto involucrado a varias polémicas similares. Una de ellas fue un trino del 22 de enero en donde afirmó que quienes nacieron en la Costa son los dueños del universo, aunque sus seguidores le recordaron una entrevista hablando como rolo.

“Los costeños somos los dueños del universo”, escribió Manuel Medrano, que saltó a la fama con canciones como Afuera del planeta o Bajo el agua, publicación que, pese a los 4.000 me gusta que suma, generó polémica.

Pero no solo fue el tuit inicial el que llamó la atención en la red social, sino la respuesta, para algunos, que fue pasada de tono, con un usuario que le reprochó que se expresara como un ciudadano que nació en la capital colombiana.

Un usuario comentó el trino con un video en el que el cantante confesó quién es su crush famosa, con un acento señalado por algunos de ‘gomelo’: “¿Qué tan famosa? Colombiana, Paulina Vega, evidentemente, diosa divina, e internacional, uy me toca pensar mucho para esto, debe haber alguien”.

Pero el comentario que al parecer sacó de quicio al artista fue el que hizo un usuario que figura como Daniel Beleño, que suma más de 20.000 seguidores en Twitter: “Nadie: El valecita que habla como rolo con una mondá en la boca”.

“Nadie: - El picha corta que nunca me va a llegar a los talones...”, contestó Medrano, comentario que a su vez generó otras reacciones.