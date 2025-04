Polémico video de Yina Calderón pidiéndole a participantes de ‘La casa de los famosos’ que se bajaran el pantalón; no soltó a Mane

La casa de los famosos Colombia continúa siendo foco de miradas en las plataformas digitales, debido al alboroto que generó el intercambio de celebridades. Mane, integrante de La casa de los famosos All Star , llegó pisando fuerte , demostrando la experiencia y nivel que tenía en esta clase de competencias.

La mexicana fue recibida con los brazos abiertos por los participantes, pese a que al inicio fue duro asimilar que no estaría Melissa Gate, integrante de la segunda temporada. Yina Calderón se encargó de rechazar a la participante nueva, buscando hacerle saber que no estaba contenta con su aparición en el formato de RCN.

Yina vs. Mane en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Yina Calderón no soportó llegada de Mane e hizo berrinche ante cámaras: “Miro así a la gente que me da la gana”

Para ella fue una manera recursiva de descubrir a la responsable, pero no se percató de que sus compañeras quedaron sin palabras con este tipo de peticiones. Cada una, bastante incómoda, accedió a mostrar, buscando liberarse de los juicios que estaba haciendo la celebridad.

Mane no logró escapar de esta situación, por lo que terminó bajándose los pantalones y demostrando que ella no tenía nada que ver. Laura González y Karina García también lo hicieron, intentando salir de esto.

Esta clase de momentos causaron indignación en plataformas digitales, al punto de que se hizo viral y despertó incomodidad en el público, el cual pidió una sanción severa de parte del Jefe. Muchos vieron esto como algo humillante, en especial con la mexicana, quien no le tembló para defenderse de los sobrenombres y ataques de la exprotagonista.

No obstante, por el momento, no se ha visto que haya un castigo severo en contra de la participante, por lo que habrá que esperar para ver las acciones que se podrían tomar. Muchos piden su expulsión, pero no se sabe cómo se manejará dicho criterio por parte de la producción.