Yina Calderón no soportó llegada de Mane e hizo berrinche ante cámaras: “Miro así a la gente que me da la gana”

La mexicana subió al último piso de la casa, luciendo un vestido negro con flores brillantes y unos tacones de plataforma. Su look fue muy sencillo, saludando a uno por uno de los famosos.

Sin embargo, quien no soportó este ingreso fue Yina Calderón, que no quiso mirarla a los ojos y optó por agachar su rostro, esquivándole cualquier acercamiento. Mane se sorprendió y quedó confundida con respecto a esta reacción, ya que ella no conocía a la empresaria de fajas.