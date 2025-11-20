Suscribirse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 20 de noviembre

Las palabras del astrólogo impactaron de nuevo a cientos de personas, quienes se sintieron identificados con los designios.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 1:10 p. m.
Niño Prodigio: el astrólogo soltó nuevas predicciones
Noviembre alcanza su punto medio y, con ello, aumenta la curiosidad de quienes consideran la astrología una guía para comprender su camino y prepararse ante los cambios que pueda traer este mes. Muchas personas buscan orientación en expertos espirituales y en intérpretes del horóscopo para aclarar dudas relacionadas con aspectos emocionales, personales o laborales que atraviesan en esta etapa.

En este contexto, El Niño Prodigio continúa destacándose como una de las figuras más influyentes del ámbito espiritual en el mundo hispano. Su forma cercana de transmitir los mensajes del universo, junto con su capacidad para identificar movimientos energéticos, lo ha convertido en un consejero clave para miles de seguidores que encuentran en sus palabras un soporte valioso para mantener la armonía diaria.

Como parte de su trabajo habitual, el astrólogo compartió recientemente un nuevo mensaje en sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, dirigido a quienes siguen sus pronósticos astrológicos.

En esta ocasión presentó sus visiones para el 20 de noviembre de 2025, enfocándose en las fuerzas energéticas que, según afirmó, marcarán el ritmo de los próximos días.

Fiel a su método, Víctor Florencio —su nombre de pila— organizó sus lecturas en torno a los cuatro elementos zodiacales: fuego, tierra, aire y agua, una estructura que, según explicó, facilita una comprensión más amplia del ambiente astral que influirá en cada signo.

Horóscopo del 20 de noviembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“El universo te impulsa a expandirte y conquistar nuevos horizontes, así la pasión, el optimismo y el deseo de superarte marcarán tu paso. Todo lo que comience ahora tiene el potencial de crecer”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Se abren puertas para sanar viejos vínculos, fortalecer tu base emocional y material, y encontrar calma en el silencio. Escuchar tu interior será la clave para reconstruir tu equilibrio desde la serenidad”.

Géminis, Libra y Acuario

Tu mente se llena de ideas, planes y sueños compartidos. A través de los demás llega la inspiración que necesitas para crecer, aprender y atreverte a mirar la vida con esperanza renovada”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Conecta con tus emociones y permite que guíen tus decisiones prácticas. Tu intuición se afina y te muestra cómo equilibrar cuerpo, mente y espíritu para atraer abundancia y armonía”.

