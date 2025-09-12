Suscribirse

‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

La famosa periodista tendrá una gran lista de invitados para esta edición.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 4:10 p. m.
María Elvira Arango estrenará la tercera temporada de su pódcast '¡Qué locura!'
María Elvira Arango estrenará la tercera temporada de su pódcast '¡Qué locura!' | Foto: Montaje SEMANA | Suministrada

María Elvira Arango, reconocida periodista, vuelve a la escena nacional con la tercera temporada de ¡Qué locura!, un formato con el cual navega en sentidas historias, relatos y experiencias de figuras famosas.

En ocho episodios, la comunicadora dialogará con sus invitados para hablar sobre temas complejos y fuertes, permitiendo que lleguen a más personas.

La periodista le ha puesto la lupa a los temas relacionados con la salud mental.
Desde artistas, periodistas y locutores, hasta escritores estarán en este formato abriendo su corazón y contando un poco de las realidades que han llevado en sus vidas.

En esta tercera temporada se tratarán temas como atentar contra la vida propia, los problemas con el alcohol, las adicciones a las relaciones íntimas, desórdenes alimenticios y más, que al final de cuentas terminan impactando en la salud mental de quien lo padece.

Contexto: María Elvira Arango confesó detalles de su divorcio y cómo volvió a encontrar el amor: “Llevamos 20 años”

Dentro de los invitados hay un nombre muy famoso y es el actor Andrés Parra y con él, se hablará de las adicciones (al sexo, al porno, a la comida, al ejercicio).

Otro de los reconocidos rostros y nombres que están en esta lista es el de Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol.

En el caso de ella, se hablará del síndrome de burnout, que en palabras más sencillas significa agotamiento emocional, mental y físico que es causado por el estrés laboral crónico y las cargas altas en el mismo.

De igual forma, se ahondará en el estrés post traumático con el que ha lidiado el escritor Héctor Abad Faciolince desde que su mejor amigo en la juventud atentara contra su propia vida y el asesinato de su padre, hasta las trincheras de Ucrania.

La periodista le ha puesto la lupa a los temas relacionados con la salud mental.
Por otro lado, también se tocará el tema de la nueva vida de Enrique Esteban quien convive con síndrome de Tourette, el cual provoca movimientos involuntarios del cuerpo.

En este proyecto María Elvira Arango hablará de salud mental para acabar con los tabúes, reducir los estigmas, informar mejor, quitar etiquetas, también prejuicios, y escuchar de personajes (famosos o no) que cuando se trata de la salud mental no hay temas vetados, vergonzosos o vergonzantes.

Por el contrario, en este tema las personas, independientemente de quiénes sean, sienten miedos, incertidumbres y dificultades.

Contexto: “Soy más feliz entrevistando a los humildes que a los políticos”: María Elvira Arango habla en SEMANA de los diez años de Los Informantes

Además, se hace un enfoque en que hay salidas para encontrar más calma, serenidad, equilibrio y para vivir con más consciencia en el día a día.

Según la reconocida periodista, hay que hablar sobre la salud mental de manera abierta para salir del hueco, para tener más empatía y compasión. O, al menos, sencillamente escuchar para acompañar a quienes más se quiere.

4. 'Qué locura', de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

