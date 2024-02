Ryan Castro se accidentó en su lujosa camioneta en Medellín

Aunque, las autoridades afirman que el accidente no dejó víctimas y que tanto el cantante como sus acompañantes salieron ilesos del choque, el artista antioqueño no se ha pronunciado al respecto acerca de su estado de salud y la de las demás personas que lo acompañaban en ese momento.

Las reacciones en redes

Por fortuna, fuera de los daños materiales, no se registraron víctimas como resultado de este choque, sin embargo, algunos cibernautas no han perdido el tiempo y ya han comenzado a lanzar sus propias versiones de los hechos, e incluso se han atrevido a dudar si en verdad el cantante de reguetón iba o no de copiloto: