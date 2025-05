Scorpions canceló su presentación en ‘Monsters of Rock’ en Bogotá; esta es la razón de su ausencia

“Con gran pesar, Scorpions informa que no podrá presentarse esta noche en Bogotá. Klaus aún no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que obligaron a cancelar recientemente el concierto en Buenos Aires, y lamentablemente todavía no puede cantar”.

En 2023, Scorpions ofreció un espectáculo inolvidable en el estadio El Campín de Bogotá, donde interpretaron clásicos como “Wind of Change”, “No One Like You” y “Rock You Like a Hurricane”.