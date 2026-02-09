Se conoce decisión sobre salud del hijo de Diomedes Díaz; tío del artista habló de imágenes que salieron a la luz

El mundo del vallenato volvió a encender las alertas tras difundirse una noticia que causó inquietud en torno a la familia de Diomedes Díaz. En esta oportunidad, la atención se centró en uno de los hijos del recordado cantante, cuya situación de salud generó preocupación entre seguidores y colegas del género.

Se trata de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, quien debió ser trasladado de urgencia a un centro médico en Valledupar luego de presentar un delicado cuadro clínico. De acuerdo con información divulgada por El Heraldo, el artista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde es monitoreado constantemente por el personal médico.

Ante la ola de rumores que circularon en redes sociales, incluso algunos que afirmaban falsamente su fallecimiento, la familia decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación. Fue Elver Díaz, hermano del ‘Cacique de La Junta’, quien apareció en un video dirigido a los usuarios para explicar lo que realmente estaba ocurriendo.

¿Hijo de Diomedes Díaz murió? Familia rompe el silencio y destapa verdad de dura situación

En sus declaraciones, Elver desmintió categóricamente las versiones alarmistas y aseguró que su sobrino se encontraba estable. Según expresó, Diomedes Dionisio estaba consciente, hablando y recibiendo la atención necesaria, dejando claro que su estado, aunque delicado, no correspondía a los rumores que se habían difundido.

“Quiero decirle a la gente que está especulando que nuestro sobrino, Diomedes Dionisio, falleció, que ni Dios lo quiera. Él está en la Clínica Simón Bolívar, recibiendo atención médica, está estable y hablando", dijo en el clip.

Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo de Diomedes Díaz. Foto: Instagram @diomedesdionisiodiaz3

No obstante, en redes sociales comenzaron a difundirse imágenes en las que se apreciaba a Diomedes Dionisio trasladado en una ambulancia, por lo que más de uno especuló que algo había pasado.

Vea se puso en contacto con Elver Díaz, quien confirmó que sí era real este contenido, y que su sobrino había sido llevado a Barranquilla, donde le realizarían exámenes más especializados. Esta decisión partía del cuidado y preocupación que existía, teniendo en cuenta los análisis médicos en los que estaba desde hacía varios días.

“Diomedes Dionisio fue trasladado a Barranquilla para hacerle unos exámenes más tecnológicos, más profundos”, comentó al medio.

El hermano de Diomedes Díaz fue contundente en que se esperaba que los resultados salieran bien, ya que había desconcierto sobre los diagnósticos que le entregaron a la familia.

“Y a raíz de los resultados que, si Dios quiere, todo va a salir bien, le dan de alta y que venga a hacerse tratamiento a Valledupar”, mencionó, agregando unas palabras a los fans: “Le pido a todos los diomedistas que sigamos en oración a Dios, que es el que todo lo puede”.

Por el momento habrá que esperar a conocer nuevos detalles, precisamente por el cuidado que tuvo el familiar al hablar de la salud del cantante.