¿Se despidió? Último mensaje de famosa actriz que murió ahogada en una piscina causa revuelo

La muerte de la actriz Nadia Farès sigue generando conmoción, no solo por las circunstancias en las que ocurrió, sino también por el mensaje que dejó días antes en sus redes sociales, el cual hoy muchos interpretan con un tinte especialmente emotivo.

La artista, reconocida por su participación en Los ríos de color púrpura (2000), falleció el pasado viernes a los 57 años, luego de permanecer en coma durante varios días, pues fue hallada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

Según informaron sus hijas, Cylia y Shana Chasman, a la agencia AFP, Farès sufrió un desvanecimiento provocado por un incidente cardíaco. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Pitié-Salpêtrière, permaneció bajo observación médica hasta que finalmente se confirmó su deceso.

Revelan causas de la muerte de Nadia Farès, actriz de la película ‘Los ríos de color púrpura’, tras accidente en una piscina

“Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, expresaron en un comunicado. Asimismo, la familia solicitó respeto y discreción durante este momento de duelo.

Aunque las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, hasta ahora no se ha detectado ninguna irregularidad.

Más allá de la noticia de su fallecimiento, en las últimas horas ha llamado la atención una publicación que la actriz realizó poco antes del incidente. Se trata de un mensaje dedicado a una amiga cercana, acompañado de varias fotografías, en el que reflexionaba sobre el paso del tiempo, la amistad y los vínculos que perduran.

Actriz Nadia Farès Foto: Collection ChristopheL via AFP

“Cuando vuelvo a pensar en nosotras… Francia, Estados Unidos, Grecia, Italia, todas esas vidas que atravesamos casi como si hubiéramos tenido varias… me digo que tuvimos suerte. Una verdadera suerte”, escribió.

En el mismo texto, la actriz evocó los momentos compartidos, reconociendo tanto las dificultades como la fortaleza del vínculo: “Reímos, a veces nos perdimos, nos reencontramos, nos apoyamos, también nos irritamos (obviamente…), pero nunca nos soltamos de verdad”.

Sus palabras, que en su momento celebraban el cumpleaños de su amiga, hoy adquieren un significado distinto para sus seguidores, quienes han llenado la publicación de mensajes de despedida y admiración.

La actriz también dejó ver una mirada íntima sobre el valor de las relaciones duraderas: “Envejecer con una amiga como tú es un regalo. Porque significa que, más allá del tiempo, de las pruebas, de los altibajos… hay algo que se mantiene. Algo sólido. Algo verdadero”.

Nadia Farès, nacida en Marrakech en 1968, creció en Niza y posteriormente se trasladó a París para consolidar su carrera artística. Su trayectoria despegó en la década de los noventa, trabajando con reconocidos directores como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

En entrevistas, la actriz había hablado abiertamente sobre su salud. En enero, en conversación con la revista Gala, reveló que en 2007 fue sometida a una compleja operación cerebral debido a un aneurisma, además de varias intervenciones cardíacas en los años siguientes.

*Con información de AFP.